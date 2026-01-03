Как выглядит квартира медика и какие там условия, 24 Канал рассказывает со ссылкой на проект "По домам" от Люкс ФМ.

Что известно о жилье блогера?

Мужчина уже больше года арендует квартиру в Соломенском районе Киева. Локация для него стратегическая: рядом учебное заведение, где он получал образование, и подстанция скорой помощи. Даже несмотря на репутацию района как промышленного и иногда опасного, Ен признается – он давно привык к этой местности и чувствует себя здесь комфортно. Стоит аренда 21 тысячу в месяц.

Дом блогера-медика небольшой, но продуманный до мелочей. Для Ена это не просто квадратные метры, а пространство, где он восстанавливается после изнурительной работы на быстрой и активной жизни в соцсетях. Квартира без лишнего пафоса, зато с атмосферой уюта и ощущением дома.

Живет блогер с собакой Славиком и змеей Олесей (маисовый полоз), для которой в морозилке держит крыс.

Квартира блогера Ена / Фото Люкс ФМ

Что внутри в квартире Ена?

Кухня – сердце квартиры и главное место встреч с друзьями. Здесь нет избытка соусов и фастфуда, зато хватает круп, мяса и овощей. Йен старается питаться осознанно, хотя признает: во время суточных смен это не всегда просто. В холодильнике – домашняя еда и необычные продукты, в частности французские деликатесы, которыми он угощает гостей.

Спальня блогера выглядит максимально лаконично. Вместо кровати – матрас на полу, и это сознательный выбор. По словам Йена, именно так он чувствует себя наиболее комфортно. В комнате – личные вещи: гитара, картины и фотографии из Харькова, которые добавляют пространству эмоциональной глубины и напоминают о доме.

Ванная комната в квартире довольно просторная и оборудована большой душевой с тропическим душем. Ен признается, что эффект дождя помогает ему снять напряжение после тяжелых вызовов и физической нагрузки. Это еще один элемент жилья, подстроенный под его ритм жизни.

К слову, Йен имеет более 193 тысяч подписчиков в инстаграме и более 250 тысяч в тиктоке.

Обзор жилья блогера-медика Ена: смотрите видео

Как живут другие украинские знаменитости?

Певица Светлана Тарабарова вместе с мужем 4 года назад приобрела одноэтажный дом площадью 160 квадратных метров, выбрав его вместо арендованного двухэтажного жилья из-за безопасности и комфорта для семьи с тремя детьми. В доме больше всего пространства отдали детям, обустроили большую кухню-гостиную и хранилище, а поддерживать порядок семье помогает помощница, хотя с тремя детьми это остается вызовом.

Ранее телеведущий Анатолий Анатолич вместе с продюсером Юлой показали дом, в котором живут под Киевом. Дом в Вышгороде площадью 150 квадратных метров пара приобрела в 2015 году за 150 тысяч долларов. Впоследствии к дому достроили террасу, а ремонт обошелся примерно в 60 тысяч долларов – значительно дороже, чем планировали, поэтому семье пришлось привлекать заемные средства.

Продюсер Владимир Завадюк после начала полномасштабной войны арендует двухэтажную квартиру в центре столицы. Ежемесячная аренда превышает тысячу долларов, однако точную сумму он не называет. Покупать собственное жилье Завадюк пока не планирует, инвестируя вместо этого в образование, бизнес и саморазвитие. Главным преимуществом квартиры он считает террасу с видом на Подол.