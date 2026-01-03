Який вигляд має помешкання медика та які там умови, 24 Канал розповідає з посиланням на проєкт "По хатах" від Люкс ФМ.

Читайте також Один поверх, 160 квадратів і укриття: як вигляд має будинок Світлани Тарабарової

Що відомо про житло блогера?

Чоловік уже понад рік орендує квартиру в Солом'янському районі Києва. Локація для нього стратегічна: поруч навчальний заклад, де він здобував освіту, та підстанція швидкої допомоги. Навіть попри репутацію району як промислового і подекуди небезпечного, Єн зізнається – він давно звик до цієї місцевості та почувається тут комфортно. Коштує оренда 21 тисячу в місяць.

Оселя блогера-медика невелика, але продумана до дрібниць. Для Єна це не просто квадратні метри, а простір, де він відновлюється після виснажливої роботи на швидкій та активного життя в соцмережах. Квартира без зайвого пафосу, зате з атмосферою затишку та відчуттям дому.

Мешкає блогер із собакою Славіком та змією Олесею (маїсовий полоз), для якої в морозилці тримає щурів.

Квартира блогера Єна / Фото Люкс ФМ

Що всередині у квартирі Єна?

Кухня – серце квартири й головне місце зустрічей із друзями. Тут немає надлишку соусів і фастфуду, зате вистачає круп, м'яса та овочів. Єн намагається харчуватися усвідомлено, хоча визнає: під час добових змін це не завжди просто. У холодильнику – домашня їжа та незвичні продукти, зокрема французькі делікатеси, якими він пригощає гостей.

Спальня блогера виглядає максимально лаконічно. Замість ліжка – матрац на підлозі, і це свідомий вибір. За словами Єна, саме так він почувається найкомфортніше. У кімнаті – особисті речі: гітара, картини та світлини з Харкова, які додають простору емоційної глибини й нагадують про дім.

Ванна кімната у квартирі доволі простора й обладнана великою душовою з тропічним душем. Єн зізнається, що ефект дощу допомагає йому зняти напругу після важких викликів та фізичного навантаження. Це ще один елемент житла, підлаштований під його ритм життя.

До слова, Єн має понад 193 тисячі підписників в інстаграмі та понад 250 тисяч в тіктоці.

Огляд житла блогера-медика Єна: дивіться відео

Як живуть інші українські знаменитості?

Співачка Світлана Тарабарова разом із чоловіком 4 роки тому придбала одноповерховий будинок площею 160 квадратних метрів, обравши його замість орендованого двоповерхового житла через безпеку та комфорт для сім'ї з трьома дітьми. У будинку найбільше простору віддали дітям, облаштували велику кухню-вітальню та сховище, а підтримувати порядок родині допомагає помічниця, хоча з трьома дітьми це залишається викликом.

Раніше телеведучий Анатолій Анатоліч разом із продюсеркою Юлою показали будинок, у якому мешкають під Києвом. Оселю у Вишгороді площею 150 квадратних метрів пара придбала у 2015 році за 150 тисяч доларів. Згодом до будинку добудували терасу, а ремонт обійшовся приблизно у 60 тисяч доларів – значно дорожче, ніж планували, тож сім’ї довелося залучати позичені кошти.

Продюсер Володимир Завадюк після початку повномасштабної війни орендує двоповерхову квартиру в центрі столиці. Щомісячна оренда перевищує тисячу доларів, однак точну суму він не називає. Купувати власне житло Завадюк поки не планує, інвестуючи натомість в освіту, бізнес і саморозвиток. Головною перевагою квартири він вважає терасу з краєвидом на Поділ.