Разрешена ли продажа дома рядом с кладбищем?

Украинское законодательство не запрещает продажу жилья, расположенного рядом с кладбищем, отмечается в Государственных санитарных правилах и нормах.

Смотрите также Жизнь за городом становится трендом: почему каждый второй украинец хочет в село

Если дом возведен законно, а право собственности зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, сделку купли-продажи можно оформить в общем порядке через нотариуса.

Сама близость к кладбищу не является основанием для отказа в проведении сделки. Решающим является наличие документов о праве собственности на дом и земельный участок, а также соответствие кадастровых данных, объясняет юрист Владислав Дерий.

Какие ограничения действуют в санитарной зоне?

Для кладбищ устанавливается санитарно-защитная зона, которая обычно составляет до 300 метров от их границ. Если земельный участок расположен в этой зоне, могут возникнуть трудности с получением разрешений на новое строительство или существенную реконструкцию.

Органы архитектуры и градостроительства проверяют соответствие проектов санитарным нормам. В случае несоответствия в согласовании могут отказать. При этом право собственности на дом, который уже был на участке, остается в силе.

Что проверить перед покупкой?

Перед заключением договора стоит сверить кадастровый номер участка и его целевое назначение. Иногда одна территория может состоять из нескольких частей с разным функциональным статусом, что влияет на возможность застройки.

Также следует выяснить, не наложены ли на участок дополнительные ограничения из-за санитарной зоны. Близость к кладбищу может влиять и на рыночную стоимость объекта, поскольку при оценке этот фактор учитывается отдельно.

Какие расходы следует учитывать при покупке дома?