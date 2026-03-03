Чи дозволений продаж будинку поряд з кладовищем?

Українське законодавство не забороняє продаж житла, розташованого поряд із кладовищем, зазначається у Державних санітарних правилах та нормах.

Якщо будинок зведений законно, а право власності зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, угоду купівлі-продажу можна оформити в загальному порядку через нотаріуса.

Сама близькість до кладовища не є підставою для відмови у проведенні угоди. Вирішальним є наявність документів на будинок і земельну ділянку, а також відповідність кадастрових даних, пояснює юрист Владислав Дерій.

Які обмеження діють у санітарній зоні?

Для кладовищ встановлюється санітарно-захисна зона, яка зазвичай становить до 300 метрів від їх меж. Якщо земельна ділянка розташована в цій зоні, можуть виникнути труднощі з отриманням дозволів на нове будівництво або суттєву реконструкцію.

Органи архітектури та містобудування перевіряють відповідність проєктів санітарним нормам. У разі невідповідності у погодженні можуть відмовити. При цьому право власності на будинок, який вже був на ділянці, залишається чинним.

Що перевірити перед купівлею?

Перед укладенням договору варто звірити кадастровий номер ділянки та її цільове призначення. Інколи одна територія може складатися з кількох частин із різним функціональним статусом, що впливає на можливість забудови.

Також слід з'ясувати, чи не накладені на ділянку додаткові обмеження через санітарну зону. Близькість до кладовища може впливати й на ринкову вартість об'єкта, оскільки під час оцінки цей фактор враховується окремо.

Які витрати слід враховувати при купівлі будинку?