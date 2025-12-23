Что именно изменилось в отмене регистрации?

Правительство обновило порядок декларирования и регистрации места жительства и пребывания, детализировав механизм отмены ранее внесенных данных, пишет 24 Канал со ссылкой на Кабинет Министров Украины.

Документ четко определяет, когда регистрационные действия могут быть признаны незаконными, а также устанавливает единые подходы для органов регистрации на местах.

Новые правила направлены на то, чтобы решения об отмене регистрации принимались исключительно в рамках административной процедуры и с учетом прав и законных интересов граждан. Это означает, что органы регистрации не могут действовать произвольно или без надлежащего обоснования.

В каких случаях регистрацию места жительства могут отменить?

Обновленный порядок предусматривает четкий перечень оснований, при которых сведения о месте жительства могут быть признаны недействительными. Причиной отмены может быть:

регистрация, которая была проведена с нарушением законодательства или без надлежащих правовых оснований;

для оформления регистрации использовали документ, который впоследствии признали недействительным;

есть судебное решение, обязывающее отменить регистрацию места жительства;

в реестре территориальной общины обнаружены ложные сведения, которые влияют на законность внесенной записи.

Важно! Также в документе уточняется, что в случае отмены регистрации родителей или законных представителей автоматически теряет силу регистрация детей, если она была осуществлена по тому же адресу.

Как теперь будут уведомлять граждан об отмене регистрации?

Параллельно с изменениями в порядке правительство ввело новый механизм информирования граждан. Сообщение об отмене зарегистрированного места жительства будут поступать непосредственно через приложение Дия.

Важно! Push-уведомления позволяют оперативно узнать об изменении статуса регистрации без ожидания бумажных писем или обращения в органы власти.

Сообщение будут получать пользователи в возрасте от 14 лет при условии, что их персональные данные и налоговый номер внесены в реестр территориальной общины.

Что это означает для владельцев жилья и зарегистрированных лиц?

Уточнение оснований для отмены регистрации означает, что граждане могут лучше понимать, при каких обстоятельствах их данные могут быть исключены из реестра. Для собственников жилья это также создает более прозрачные правила в случаях, когда регистрация была проведена с нарушениями или на основании недействительных документов.

Обновленный порядок делает процесс отмены регистрации более формализованным и предсказуемым, а цифровые сообщения через Дию позволяют быстрее реагировать на изменения и избегать проблем при получении административных услуг или социальных выплат.

