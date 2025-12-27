Об этом в комментарии для Delo.ua сообщила Юлия Козар, бренд-менеджер OLX Недвижимость. По ее словам, которые цитирует 24 Канал, украинский рынок функционирует в совершенно других условиях – от баланса спроса и предложения до макроэкономических факторов и факторов безопасности.

Почему в Украине не дешевеет жилье?

Одним из ключевых аргументов против снижения цен в Украине является нехватка готового жилья, прежде всего на вторичном рынке. По итогам ноября 2025 года, количество объявлений о продаже квартир в Украине уменьшилось на 15% в годовом измерении, а частных домов – на 2%.

Основными причинами стали полномасштабная война и масштабные разрушения жилого фонда. По данным KSE Institute, по состоянию на февраль 2025 года в Украине было разрушено или повреждено около 95 миллионов квадратных метров жилья. В то же время, по информации OLX Недвижимость, спрос на вторичном рынке продолжает расти как на квартиры, так и на дома.

В итоге рынок сталкивается с дисбалансом: предложение сокращается, а заинтересованность покупателей усиливается.

Еще одним фактором, который не дает ценам снижаться, остаются низкие темпы нового строительства. Текущие объемы запуска жилых проектов не компенсируют потерь, вызванных разрушением жилья.

Застройщики имеют ограниченный доступ к финансированию, ипотечные программы не создают условий для массового строительства, а отрасль сталкивается с дефицитом кадров и ростом стоимости материалов. Кроме того, покупатели неохотно инвестируют в проекты на ранних стадиях – спрос сосредоточен преимущественно на готовом жилье.

Почему в Украине не будет, как в Польше?

Сочетание этих факторов формирует для украинского рынка совсем другую логику, чем в Польше: ограниченное предложение при стабильном или растущем спросе. Это создает предпосылки не для снижения, а для постепенного роста цен на готовое жилье.

В среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют сохранение дефицита жилого фонда. Если активные боевые действия будут остановлены или заморожены, дополнительное давление на рынок может создать отложенный спрос.

Так что, сценарий, который фиксируют на польском рынке недвижимости, в украинских реалиях остается маловероятным.

Напомним, ранее в in Poland писали, что снижение цен на недвижимость зафиксировали в нескольких крупных городах Польши. В частности, средняя стоимость квадратного метра в Лодзи составляла 11 200 злотых, в Кракове – 16 500, в Познани – 13 500, Труймясте – 17 200. Зато в ключевых финансовых центрах цены продолжили расти: в Варшаве они превысили 18 000 злотых за квадрат, во Вроцлаве – 15 000. В деловых центрах спрос поддерживают миграция, бизнес-активность и дефицит земли, тогда как в средних городах активное строительство увеличивает предложение и сдерживает цены.

Какие цены на жилье в Украине?

Согласно годовому отчету ЛУН, в 2025 году в большинстве регионов Украины зафиксировали рост цен на вторичном рынке жилья, динамично – на двухкомнатные квартиры. Наибольшее подорожание произошло в западных и центральных областях, тогда как в северных и восточных городах цены росли умеренно. Исключением стали населенные пункты вблизи линии фронта на юго-востоке, где зафиксировали незначительное годовое снижение стоимости. Лидером роста стал Тернополь: однокомнатные квартиры здесь подорожали на 21%, двухкомнатные – на 23%, а трехкомнатные больше всего выросли в цене в Черкассах (+23%).

Подорожание коснулось и первичного рынка. Средняя цена квадратного метра в новостройках выросла в большинстве городов, больше всего – в Одессе (+19%) и Хмельницком (+14%). Львов же, несмотря на относительно умеренный рост на 6% за год, и в дальнейшем удерживает статус самого дорогого города по стоимости квадратного метра.