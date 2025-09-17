Об этом пишет Gazeta Wyborcza, информирует 24 Канал. Эксперты по недвижимости рассказали изданию об активизации запросов по покупке жилья за рубежом.

Как атака повлияла на желание поляков покупать жилье за рубежом?

Массированная атака российских беспилотников по Польше, которая произошла 10 сентября, ощутимо повлияла на рынок недвижимости. Агент по недвижимости Славомир Ставарчик, который уже семь лет работает с клиентами, заинтересованными в жилье в Испании, говорит, что телефоны буквально "разрываются".

После атаки российских беспилотников на Польшу мне звонят втрое больше людей – друзья, их друзья, много новых клиентов, – рассказал агент.

По его словам, большинство клиентов признают: хотя давно рассматривали идею приобретения жилья в Испании, именно сейчас чувствуют, что время действовать. Ставарчик добавляет: Польша – на восточном фланге НАТО, а Испания – далеко от конфликта. Даже во Вторую мировую войну бои не дошли до Пиренеев.

Кроме фактора безопасности, на выбор испанской недвижимости влияет и цена. Как пояснил агент, стоимость студии в Кракове уже приближается к миллиону злотых (примерно 230 тысяч евро), за которые можно найти вполне приличную квартиру в Испании.



Поляки активно покупают жилье в Испании / Фото insightvacations

Другие игроки рынка также подтверждают тренд. Например, Михал Сподимек, владелец агентства, рассказал, что интерес к зарубежной недвижимости со стороны поляков действительно существенно вырос после недавних событий.

Он вспомнил, что уже в первой половине дня 10 сентября, после сообщений о российских дронах, телефоны буквально не смолкали. Звонили из разных городов Польши, спрашивали, можно ли на определенную сумму купить жилье за границей и где именно.

По словам Сподимека, потенциальные покупатели хотят действовать быстро – уже на следующий день планировать просмотры недвижимости. Но он напоминает им сначала проверить, есть ли билеты на самолет. Эксперт считает, что в случае обострения ситуации на границах Польши действовать придется быстро – особенно мужчинам.

Он работает с иностранной недвижимостью с 2015 года. Сподимек рассказал, что первый настоящий "бум" начался после пандемии COVID-19, а полномасштабная война России против Украины только усилила ощущение неопределенности и страха перед будущим. Инфляция, нестабильность и разговоры о новых налогах – все это только подталкивает людей к поиску жилья за пределами Польши.

Люди хотят иметь "второй дом", и когда у них есть свободные средства, они часто инвестируют их за пределами Польши. Мужчины также рассчитывают на то, что при необходимости этот второй дом защитит их от призыва на военную службу,

– заключает Сподимек.

Он предлагает клиентам жилье в Болгарии, Греции, Испании, Турции, Черногории, Хорватии, а также на Кабо-Верде.

Почему поляки активно покупают жилье в Испании?

Как сообщает money.pl, несмотря на рост цен на жилье в Испании, поляки в последние годы покупают там все больше недвижимости. Статистика за третий квартал 2024 показывает, что граждане Польши являются одними из ведущих покупателей, уступая лишь британцам, немцам и марокканцам.

Причинами высокого интереса иностранцев к недвижимости в Испании чаще всего называют следующие: хорошая погода в течение большей части года, социальные услуги, безопасность и цены, хотя они и значительно выросли в последние годы из-за ограниченного предложения на рынке.

Что известно об атаке дронов по Польше?

В ночь на 10 сентября примерно 20 российских беспилотников пересекли воздушное пространство Польши, большинство из них – со стороны Беларуси. Четыре дрона были уничтожены. 12 сентября польские власти сообщили, что всего в воздухе зафиксировали 21 БпЛА. Впоследствии выяснилось, что речь идет о дронах типа "Гербер", которые не имели боевых частей.

В ответ на инцидент в Варшаве созвали срочное заседание правительства и усилили меры безопасности. НАТО активировало 4 статью устава, которая предусматривает консультации между странами-членами в случае потенциальной угрозы одной из них.

Польские и европейские власти возложили ответственность за атаку на Россию, заявив о ее преднамеренном и скоординированном характере, отвергнув предположение о причастности Украины. 13 сентября Польша объявила о начале миссии НАТО "Восточный страж" в ответ на вторжение беспилотников.