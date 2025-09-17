Про це пише Gazeta Wyborcza, інформує 24 Канал. Експерти з нерухомості розповіли виданню про активізацію запитів щодо купівлі житла за кордоном.

Як атака вплинула на бажання поляків купувати житло за кордоном?

Масована атака російських безпілотників по Польщі, яка сталася 10 вересня, відчутно вплинула на ринок нерухомості. Агент із нерухомості Славомір Ставарчик, який уже сім років працює з клієнтами, зацікавленими в житлі в Іспанії, каже, що телефони буквально "розриваються".

Після атаки російських безпілотників на Польщу мені телефонують утричі більше людей – друзі, їхні друзі, багато нових клієнтів, – розповів агент.

За його словами, більшість клієнтів визнають: хоча давно розглядали ідею придбання житла в Іспанії, саме зараз відчувають, що час діяти. Ставарчик додає: Польща – на східному фланзі НАТО, а Іспанія – далеко від конфлікту. Навіть у Другу світову війну бої не дійшли до Піренеїв.

Крім безпекового чинника, на вибір іспанської нерухомості впливає й ціна. Як пояснив агент, вартість студії в Кракові вже наближається до мільйона злотих (приблизно 230 тисяч євро), за які можна знайти цілком пристойну квартиру в Іспанії.



Поляки активно купують житло в Іспанії / Фото insightvacations

Інші гравці ринку також підтверджують тренд. Наприклад, Міхал Сподимек, власник агентства, розповів, що інтерес до закордонної нерухомості з боку поляків дійсно суттєво зріс після нещодавніх подій.

Він пригадав, що вже в першій половині дня 10 вересня, після повідомлень про російські дрони, телефони буквально не змовкали. Дзвонили з різних міст Польщі, питали, чи можна на певну суму купити житло за кордоном та де саме.

За словами Сподимека, потенційні покупці хочуть діяти швидко – вже наступного дня планувати перегляди нерухомості. Але він нагадує їм спершу перевірити, чи є квитки на літак. Експерт вважає, що в разі загострення ситуації на кордонах Польщі діяти доведеться швидко – особливо чоловікам.

Він працює з іноземною нерухомістю з 2015 року. Сподимек розповів, що перший справжній "бум" почався після пандемії COVID-19, а повномасштабна війна Росії проти України тільки підсилила відчуття невизначеності й страху перед майбутнім. Інфляція, нестабільність і розмови про нові податки – все це лише підштовхує людей до пошуку житла за межами Польщі.

Люди хочуть мати "другий дім", і коли у них є вільні кошти, вони часто інвестують їх за межами Польщі. Чоловіки також розраховують на те, що за потреби цей другий дім захистить їх від призову на військову службу,

– підсумовує Сподимек.

Він пропонує клієнтам житло в Болгарії, Греції, Іспанії, Туреччині, Чорногорії, Хорватії, а також на Кабо-Верде.

Чому поляки активно купують житло в Іспанії?

Як повідомляє money.pl, попри зростання цін на житло в Іспанії, поляки протягом останніх років купують там дедалі більше нерухомості. Статистика за третій квартал 2024 року показує, що громадяни Польщі є одними з провідних покупців, поступаючись лише британцям, німцям та марокканцям.

Причинами високого інтересу іноземців до нерухомості в Іспанії найчастіше називають такі: гарна погода протягом більшої частини року, соціальні послуги, безпека та ціни, хоча вони і значно зросли в останні роки через обмежену пропозицію на ринку.

Що відомо про атаку дронів по Польщі?

У ніч на 10 вересня приблизно 20 російських безпілотників перетнули повітряний простір Польщі, більшість із них – зі сторони Білорусі. Чотири дрони були знищені. 12 вересня польська влада повідомила, що загалом у повітрі зафіксували 21 БпЛА. Згодом з'ясувалося, що йдеться про дрони типу "Гербер", які не мали бойових частин.

У відповідь на інцидент у Варшаві скликали термінове засідання уряду та посилили заходи безпеки. НАТО активувало 4 статтю статуту, яка передбачає консультації між країнами-членами у разі потенційної загрози одній із них.

Польська та європейська влада поклали відповідальність за атаку на Росію, заявивши про її навмисний і скоординований характер, відкинувши припущення про причетність України. 13 вересня Польща оголосила про початок місії НАТО "Східний вартовий" у відповідь на вторгнення безпілотників.