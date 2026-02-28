Как выглядит село, где когда-то кипела жизнь?

О селе, которое почти опустело, мужчина по имени Денис рассказал в своем инстаграме denisgoodbud.

Мужчина приехал на малую родину, чтобы на собственном примере показать, как меняется украинское село. Он обошел двор вокруг семейного дома, вспомнил годы, проведенные здесь, и поделился эмоциями от увиденного.

Село вымирает, там сейчас живет не более 200 человек,

– отметил Денис.

По его словам, раньше здесь кипела жизнь: во дворе собирались семьи, работали хозяйства.

Общая площадь территории, на которой стоит дом, достигает более 2 гектаров. Мужчина отмечает, что предки вложили немало труда, денег и времени в строительство дома и хозяйственных построек, однако сейчас все это стоит заброшенным и фактически никому не нужным.

Денис также отмечает, что в этой местности дома с большими земельными участками продают примерно за 10 тысяч гривен, но спроса почти нет – люди не спешат переезжать в такие села, поэтому они продолжают постепенно приходить в упадок.

Дом в селе, где почти не осталось жителей: смотрите видео

Как на это реагирует сеть?

Пользовательница рассказала, что в центре Украины много заброшенных сел, где жилье фактически ничего не стоит. Она привела пример родного села на Кировоградщине, которое постепенно пришло в упадок. По ее словам, один бабушкин дом продали, другой оставили из-за невыгодности переоформления, а земля пустует.

Другие пользователи писали следующее:

Не продавайте свою родную землю, потому что пройдет время и самая лучшая жизнь будет в селе. Молодежь будет возвращаться в село и села будут расцветать.

В моем окружении наоборот все кто может едет из городов, продает квартиры и покупает в деревне. В села, из которых выехали родители, возвращаются внуки. Родители ухаживали усадьбы, огороды пока живы были.

200 человек? Это еще относительно не плохо. У меня в селе меньше, хотя оно в Киевской области и дорога нормальная через него проходит.

Действительно ли украинцы активно скупают дома в селах?

В последнее время в сети популярны видео, на которых украинцы рассказывают о своем опыте покупки домов в селе. Как рассказали 24 Каналу эксперты по недвижимости Ирина Луханина и Юрий Пита, в 2026 году интерес к загородному жилью сохраняется, однако говорить о массовом тренде пока не приходится.

Чаще всего люди рассматривают частные дома как возможность жить более автономно. В то же время содержание собственного дома не всегда обходится дешевле, ведь расходы на ремонт и коммунальные услуги могут быть выше, чем в квартире.

Жители крупных городов преимущественно выбирают пригород, чтобы не терять доступа к инфраструктуре. Массового переезда именно в сельскую местность пока не фиксируют. Хотя цены в селах обычно ниже, окончательная стоимость жилья в значительной степени зависит от локации и класса недвижимости.

Что известно о примерах восстановления домов в селе?

Украинка Анна переехала из города в село, купила заброшенный дом и взялась за ремонт и взялась за ремонт. Она показала процесс изменений в новом жилье и обустроила его так, чтобы в нем было уютно и комфортно жить. В комментариях под видео многие восхищаются ее ремонтом и говорят, что такие изменения вдохновляют их тоже попробовать жить в деревне.

Молодая пара из Киева приобрела старый заброшенный дом в селе и начала постепенно обустраивать его для проживания, хотя в доме не было даже базовых удобств. Дом купили примерно за 8 300 долларов, но дополнительно потратились на печь, скважину и генератор. Переезд дал им больше автономности во время перебоев со светом и водой в столице, одновременно супруги и в дальнейшем работают в Киеве и ежедневно ездят на работу.