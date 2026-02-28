Який вигляд має село, де колись буяло життя?

Про село, яке майже спорожніло, чоловік на ім'я Денис розповів у своєму інстаграмі denisgoodbud.

Читайте також Ремонт за 7 тисяч та вживані меблі: як українка переробила хату-мазанку

Чоловік приїхав на малу батьківщину, аби на власному прикладі показати, як змінюється українське село. Він обійшов подвір'я навколо родинного будинку, згадав роки, проведені тут, і поділився емоціями від побаченого.

Село вимирає, там зараз живе не більше 200 людей,

– відзначив Денис.

За його словами, раніше тут вирувало життя: у дворі збиралися родини, працювали господарства.

Загальна площа території, на якій стоїть хата, сягає понад 2 гектари. Чоловік наголошує, що предки вклали чимало праці, грошей і часу в будівництво дому та господарських споруд, однак нині все це стоїть занедбаним і фактично нікому не потрібним.

Денис також зазначає, що в цій місцевості будинки з великими земельними ділянками продають приблизно за 10 тисяч гривень, але попиту майже немає – люди не поспішають переїжджати в такі села, тож вони продовжують поступово занепадати.

Будинок у селі, де майже не залишилося жителів: дивіться відео

Як на це реагує мережа?

Користувачка розповіла, що в центрі України багато покинутих сіл, де житло фактично нічого не вартує. Вона навела приклад рідного села на Кіровоградщині, яке поступово занепало. За її словами, одну бабусину хату продали, іншу залишили через невигідність переоформлення, а земля пустує.

Інші користувачі писали таке:

Не продавайте свою рідну землю, бо пройде час і саме краще життя буде в селі. Молодь буде повертатись до села і села будуть розквітати.

В моєму оточенні навпаки всі хто може їде з міст, продає квартири і купує в селі. У села, з яких виїхали батьки, повертаються онуки. Батьки доглядали садиби, городи поки живі були.

200 людей? Це ще відносно не погано. У мене у селі менше, хоча воно у Київській області і дорога нормальна через його проходить.

Чи дійсно українці активно скуповують будинки в селах?

Останнім часом у мережі популярні відео, на яких українці розповідають про свій досвід купівлі хат у селі. Як розповіли 24 Каналу експерти з нерухомості Ірина Луханіна та Юрій Піта, у 2026 році інтерес до заміського житла зберігається, проте говорити про масовий тренд поки не доводиться.

Найчастіше люди розглядають приватні будинки як можливість жити більш автономно. Водночас утримання власного дому не завжди обходиться дешевше, адже витрати на ремонт і комунальні послуги можуть бути вищими, ніж у квартирі.

Мешканці великих міст переважно обирають передмістя, щоб не втрачати доступу до інфраструктури. Масового переїзду саме в сільську місцевість наразі не фіксують. Хоча ціни в селах зазвичай нижчі, остаточна вартість житла значною мірою залежить від локації та класу нерухомості.

Що відомо про приклади відновлення хат в селі?

Українка Анна переїхала з міста в село, купила занедбаний будинок і взялася за ремонт. Вона показала процес змін у новому житлі та облаштувала його так, щоб у ньому було затишно й комфортно жити. У коментарях під відео багато людей захоплюються її ремонтом та кажуть, що такі зміни надихають їх теж спробувати жити в селі.

Молода пара з Києва придбала стару занедбану хату в селі й почала поступово облаштовувати її для проживання, хоча в будинку не було навіть базових зручностей. Оселю купили приблизно за 8 300 доларів, але додатково витратилися на піч, свердловину та генератор. Переїзд дав їм більше автономності під час перебоїв зі світлом і водою в столиці, водночас подружжя й надалі працює в Києві та щодня їздить на роботу.