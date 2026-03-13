С чего начинается покупка квартиры?

Покупка жилья начинается с проверки документов. Нотариус проверяет право собственности продавца и данные о квартире в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, рассказывает 24 Канал.

Также проверяют документ, на основании которого владелец получил квартиру. Это может быть договор купли, свидетельство о наследстве или договор дарения. Отдельно проверяют технический паспорт жилья и информацию о зарегистрированных жильцах.

Стороны готовят паспорт и налоговый номер. В большинстве случаев нужен отчет об оценочной стоимости квартиры. Подготовка и проверка документов обычно занимает 1 – 3 дня, если все бумаги уже есть у владельца.

Что происходит при заключении договора?

После проверки документов стороны переходят к подписанию договора купли квартиры. Закон требует нотариального удостоверения такого договора.

Нотариус проверяет документы сторон и информацию о квартире в государственных реестрах. После проверки стороны подписывают договор купли-продажи. В документе указывают адрес квартиры, площадь жилья, его стоимость и данные сторон.

Именно подписание договора обычно занимает несколько часов. В это время нотариус также готовит документы для государственной регистрации.

Когда покупатель становится владельцем квартиры?

Право собственности на жилье возникает после государственной регистрации. Именно запись в Государственном реестре прав подтверждает, кому принадлежит квартира.

В большинстве случаев регистрацию проводит нотариус, который удостоверил договор. Он подает информацию в реестр после подписания документов.

Закон Украины о государственной регистрации прав на недвижимое имущество предусматривает срок регистрации до 5 рабочих дней. На практике нотариусы часто вносят данные в реестр в день подписания договора.

Сколько времени длится вся процедура?

Продолжительность покупки квартиры зависит от состояния документов на жилье. Если все бумаги готовы, проверка документов, подписание договора и регистрация могут произойти за 1 день.

Важно! Если нужно делать оценку жилья или получать дополнительные справки, процедура обычно длится от 3 до 14 дней. Больше всего времени в большинстве случаев занимает именно подготовка документов перед подписанием сделки.

