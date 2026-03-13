З чого починається купівля квартири?

Купівля житла починається з перевірки документів. Нотаріус перевіряє право власності продавця та дані про квартиру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, розповідає 24 Канал.

Також перевіряють документ, на підставі якого власник отримав квартиру. Це може бути договір купівлі, свідоцтво про спадщину або договір дарування, пише АН "Oksagen". Окремо перевіряють технічний паспорт житла та інформацію про зареєстрованих мешканців.

Сторони готують паспорт і податковий номер. У більшості випадків потрібен звіт про оціночну вартість квартири. Підготовка та перевірка документів зазвичай займає 1 – 3 дні, якщо всі папери вже є у власника.

Що відбувається під час укладення договору?

Після перевірки документів сторони переходять до підписання договору купівлі квартири. Закон вимагає нотаріального посвідчення такого договору.

Нотаріус перевіряє документи сторін та інформацію про квартиру у державних реєстрах, зазначають у Судово-юридичній газеті. Після перевірки сторони підписують договір купівлі продажу. У документі зазначають адресу квартири, площу житла, його вартість та дані сторін.

Саме підписання договору зазвичай займає кілька годин. У цей час нотаріус також готує документи для державної реєстрації.

Коли покупець стає власником квартири?

Право власності на житло виникає після державної реєстрації. Саме запис у Державному реєстрі речових прав підтверджує, кому належить квартира.

У більшості випадків реєстрацію проводить нотаріус, який посвідчив договір. Він подає інформацію до реєстру після підписання документів.

Закон України про державну реєстрацію прав на нерухоме майно передбачає строк реєстрації до 5 робочих днів. На практиці нотаріуси часто вносять дані до реєстру у день підписання договору.

Скільки часу триває вся процедура?

Тривалість купівлі квартири залежить від стану документів на житло. Якщо всі папери готові, перевірка документів, підписання договору та реєстрація можуть відбутися за 1 день.

Важливо! Якщо потрібно робити оцінку житла або отримувати додаткові довідки, процедура зазвичай триває від 3 до 14 днів. Найбільше часу у більшості випадків займає саме підготовка документів перед підписанням угоди.

