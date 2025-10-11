Где самая дорогая квартира на первичке?

По статистике ЛУН в октябре, самый дорогой метр квадратный на первичном рынке из 6 крупных областных центров Украины – во Львове, а самый дешевый – в Харькове, передает 24 Канал.

Средние цены за квадратный метр в крупных городах Украины:

Во Львове цена составляет самый высокий показатель – почти 58 тысяч гривен,

Далее по списку идет Киев с ценой в 54,4 тысячи гривен,

Ужгород занимает 3 место с ценой в 46,7 тысячи гривен,

В Одессе стоимость составляет 45,8 тысячи гривен,

В Днепре – 44,4 тысячи гривен,

А вот Харьков занимает последнее место с ценой в 28,2 тысячи гривен.

Зато если анализировать стоимость недвижимости в премиум-сегменте, то Киев лидирует – за квадратный метр придется заплатить 137 тысяч гривен. А вот во Львове стоимость квадратного метра в премиум-сегменте будет стоить почти 96 тысяч гривен.

Такие города, как Одесса, Днепр и Ужгород делят 3 место по стоимости квадрата – там стоимость колеблется в пределах 66,6 тысячи гривен и 66,4 тысячи гривен. Дешевле всего снова в Харькове – 52,1 тысячи гривен.

Интересно, что в августе 2025 году в список городов, в которых однокомнатные квартиры выросли в цене больше всего, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вошли: Одесса (до 41 тысячи долларов), Ужгород (до 48 тысяч долларов) и Винница (до 50,6 тысяч долларов), отмечается в анализе OLX Недвижимость.

Как менялась стоимость на жилье в Украине за последние месяцы?