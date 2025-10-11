Де найдорожча квартира на первинці?

За статистикою ЛУН у жовтні, найдорожчий метр квадратний на первинному ринку з 6 великих обласних центрів України – у Львові, а найдешевший – у Харкові, передає 24 Канал.

Середні ціни за квадратний метр у великих містах України:

У Львові ціна становить найвищий показник – майже 58 тисяч гривень,

Далі по списку йде Київ з ціною в 54,4 тисячі гривень,

Ужгород посідає 3 місце з ціною в 46,7 тисячі гривень,

В Одесі вартість складає 45,8 тисячі гривень,

У Дніпрі – 44,4 тисячі гривень,

А от Харків посідає останнє місце з ціною у 28,2 тисячі гривень.

Натомість якщо аналізувати вартість нерухомості в преміумсегменті, то Київ лідерує – за квадратний метр доведеться заплатити 137 тисяч гривень. А от у Львові вартість квадратного метра у преміумсегменті коштуватиме майже 96 тисяч гривень.

Такі міста, як Одеса, Дніпро та Ужгород ділять 3 місце за вартість квадрата – там вартість коливається в межах 66,6 тисячі гривень та 66,4 тисячі гривень. Найдешевше знову у Харкові – 52,1 тисячі гривень.

Цікаво, що у серпні 2025 році до списку міст, у яких однокімнатні квартири зросли в ціні найбільше, порівняно з аналогічним періодом торік, увійшли: Одеса (до 41 тисячі доларів), Ужгород (до 48 тисяч доларів) та Вінниця (до 50,6 тисячі доларів), зазначається в аналізі OLX Нерухомість.

Як змінювалася вартість на житло в Україні за останні місяці?