Де найдорожча квартира на первинці?
За статистикою ЛУН у жовтні, найдорожчий метр квадратний на первинному ринку з 6 великих обласних центрів України – у Львові, а найдешевший – у Харкові, передає 24 Канал.
Середні ціни за квадратний метр у великих містах України:
- У Львові ціна становить найвищий показник – майже 58 тисяч гривень,
- Далі по списку йде Київ з ціною в 54,4 тисячі гривень,
- Ужгород посідає 3 місце з ціною в 46,7 тисячі гривень,
- В Одесі вартість складає 45,8 тисячі гривень,
- У Дніпрі – 44,4 тисячі гривень,
- А от Харків посідає останнє місце з ціною у 28,2 тисячі гривень.
Натомість якщо аналізувати вартість нерухомості в преміумсегменті, то Київ лідерує – за квадратний метр доведеться заплатити 137 тисяч гривень. А от у Львові вартість квадратного метра у преміумсегменті коштуватиме майже 96 тисяч гривень.
Такі міста, як Одеса, Дніпро та Ужгород ділять 3 місце за вартість квадрата – там вартість коливається в межах 66,6 тисячі гривень та 66,4 тисячі гривень. Найдешевше знову у Харкові – 52,1 тисячі гривень.
Цікаво, що у серпні 2025 році до списку міст, у яких однокімнатні квартири зросли в ціні найбільше, порівняно з аналогічним періодом торік, увійшли: Одеса (до 41 тисячі доларів), Ужгород (до 48 тисяч доларів) та Вінниця (до 50,6 тисячі доларів), зазначається в аналізі OLX Нерухомість.
Як змінювалася вартість на житло в Україні за останні місяці?
Станом на початок серпня, квадратний метр у новобудовах був незмінно найдорожчий у Львові, а найдешевший у Запоріжжі.
До списку найдорожчих входили: Львів (57,1 тисячі гривень), Київ (54,8 тисячі гривень), Ужгород (48,3 тисячі гривень), Дніпро (45,8 тисячі гривень) та Одеса (45,7 тисячі гривень).
На вторинці лідерами були Київ (65 тисячі доларів за однокімнатну квартиру) та Львів (64,7 тисячі доларів за однокімнатну квартиру).