Нове житло вони показали в одному зі своїх відео в тіктоці, розповідає 24 Канал. Тепер сім'я може не тільки жити з комфортом, а й подорожувати куди завгодно.

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Розкішний будинок на колесах

Відео подружжя набрало понад 43 мільйони переглядів. У тіктоці пара розповіла всю історію переоблаштування старого автобуса на затишне помешкання, в якому можна подорожувати.

Старий 72-місний автобус подружжя придбало через Facebook Marketplace. За шість місяців пара облаштувала там кухню, спальню, ванну кімнату й окрему зону для відпочинку.

Це мало не вбило нас. Ми жартома казали, що простіше було б підпалити автобус. Коли закінчувалися гроші, ми бралися за додаткові роботи, щоб завершити проєкт,

– поділилася Таня.

Проєкт став для пари не тільки розв'язанням житлового питання, а й втіленням мрії про свободу і подорожі.

До та після ремонту: дивіться відео

Скільки коштував ремонт

Будинок на колесах оснащений необхідною технікою: духовкою, холодильником, пральною машиною і сонячними панелями, які забезпечують електроенергію.

Купівля автобуса, ремонт та всі меблі обійшлися в 40 тисяч доларів. Сам автобус коштував 7 200 доларів.

У будинку достатньо місця для зберігання речей, а чистоту легко підтримувати завдяки правильній організації.