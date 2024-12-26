Чимало людей не наважуються ночувати в Malmaison Oxford. Раніше це була старовинна вікторіанська в'язниця, яку досі називають "примарною". Блогерка Амріт Білкху показала орендоване житло в одному зі своїх відео в тіктоці, пише 24 Канал.

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Ніч у готелі, який переоблаштували із в'язниці

Відео Амріт стало вірусним, адже багато людей сподівалися побачити щось моторошне, а готель виявився сучасною розкішшю.

Цікаво, що цю будівлю використовували як в'язницю аж до 1996 року. А тепер будь-хто може не те, що побувати там, а й відпочити та переночувати.

Блогерка назвала готель "найкрутішим місцем на світі". Вона показала дорогу до своєї камери, де залишилися оригінальні двері з отвором для спостереження. На відео також видно інтерʼєр, де поєднані сучасні зручності та історичні деталі. Вікна також залишили без змін.

"Тепер я можу офіційно сказати, що побувала у в'язниці", – пожартувала Амріт.

Британка розповіла, що в її номері була розкішна ванна кімната, а меню готелю та загальне обслуговування були чудові. Готель розташований за кілька хвилин від центру міста, що дуже зручно.

Як відреагували користувачі

Деякі користувачі ділилися своїми страхами, а багато хто був у захваті від готелю.

"Там точно водяться привиди", "Я спав при увімкненому світлі, це було моторошно", "Я провела там шлюбну ніч", "Це приголомшливе місце, і я рекомендую його кожному",

– писали коментатори.

Ніч у готелі Malmaison Oxford коштує близько 123 фунти (близько 6,5 тисячі гривень) за двох осіб.