Спальня Дженніфер Еністон створена у співпраці зі знаменитим дизайнером Стівеном Шедлі, пише Homes & Gardens. Саме автор проєкту поділився світлиною оновленого інтер'єру на своїй інстаграм-сторінці.

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Ідеальні нейтральні відтінки в спальні Дженніфер Еністон

Спальня акторки – це "нейтральна гавань" із кремовим узголів'ям, симетричними бежевими світильниками, витонченими дерев'яними шафами та білою постільною білизною з коричнево-фіолетовими аксесуарами. Враховуючи її, безсумнівно, метушливий спосіб життя, обрати заспокійливі відтінки було найкращим рішенням.

Як пояснюють психологи, спокійні кольори в спальні позитивно впливають на наше самопочуття після робочого дня. Їх навіть можна назвати життєво важливими.

Я постійно спостерігала, як наше оточення глибоко впливає на наш психічний стан і загальне самопочуття. М'які, приглушені кольори викликають відчуття спокою та безпеки, що є ключовим для створення середовища, де ми відновлюємось,

– каже психолог та експерт з кольорів Ієва Кубілюте з Англії.

З погляду дизайну, ці нейтральні тони слугують універсальним фоном для меблів чи аксесуарів. Це дає можливість додати акцентів, у такий спосіб проявляючи особистий стиль.

Кубілюте радить використовувати кремові тони, бо вони "імітують ніжне світло світанку". Яскраві кольори краще взагалі не розглядати, якщо ви часто буваєте неспокійні, бо вони можуть призвести до стимуляції мозку.