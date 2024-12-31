Що так вразило пару в помешканні, 24 Канал розповідає з посиланням на ролик у тіктоці, який зібрав багато переглядів та коментарів.

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Подружжя купило будинок наосліп

57-річний Рей та його 53-річна дружина Трейсі живуть у Чикаго. Однак вони купили будинок у Нью-Буффало, що у штаті Мічиган. Пару захопила мальовнича місцевість на березі озера. Однак покупку вони зробили, навіть не знаючи, як житло виглядає всередині.

Продавець не дозволив нам зайти: не показував фотографії та будівельний план, не розповідав про те, скільки у будинку спалень і ванних кімнат. Усі вікна та двері також були повністю закриті. Тобто ми поняття не мали, що всередині,

– розповідає Трейсі.

Жінка додає, що разом з чоловіком знала лише одне – ділянка дуже цінується через розташування на березі озера.

І от 14 грудня пара нарешті отримала ключі від будинку. Коли нові власники прийшли, аби роздивитися нерухомість, то не могли повірити власним очам.

Що пара побачила у новому помешканні

Як з'ясувалося, колишній господар залишив кімнати, заставлені старими меблями, а також стосами коробок з речами та непотребом.



Безлад, який побачила пара, увійшовши в будинок / Скриншот з відео

Трейсі та Рей мають амбітне завдання – перетворити дім на затишну оселю, в якій захочеться жити. Вони вже прибрали будинок від зайвих речей. У планах – розпочати ремонт, який займе щонайменше шість місяців.

Ми хочемо зберегти якомога більше оригінальної структури, однак усе залежатиме від того, що ми знайдемо, коли розкриємо стіни. У деяких кімнатах виявили плісняву та сирість – її слід терміново усунути,

– пояснює Трейсі.

Та наголошує, що є багато пошкоджень від води, однак подружжя не дуже цим здивоване. враховуючи, що дах вкритий брезентом.

Як реагує мережа

Відео вже зібрало 2,3 мільйона переглядів і понад 60 тисяч вподобань. В описі автори зазначили, що "відкусили більше, ніж змогли проковтнути", проте ні про що не шкодують.

Більшість користувачів підтримали їхню ініціативу, вони схвально відгукуються про будинок.

Як пара вперше побачила будинок зсередини: дивіться відео