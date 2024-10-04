Колірних трендів можна не дотримуватися, але дизайнери радять обирати популярні відтінки, якщо вони пастельні та нейтральні. У 2025 році трендовими будуть саме такі, пише Homes & Gardens.

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Світло-сірий

Кухня у світлих тонах / Фото Little Greene

Надмірне використання застарілих нейтральних кольорів, таких як бежевий, може зробити приміщення нудним і ненатхненним,

– каже британська дизайнерка інтер'єру Мелісса Рід.

Хоча бежевий колір не є антитрендом, дизайнери вже певний час замінюють його на теплі брудно-білі та світло-сірі відтінки. Ці кольори фарби створюють більш сучасний вигляд.

Теплий білий

Нейтральна спальня з білими стінами / Фото Sherwin-Williams

"Відтінки слонової кістки, жовтого кольору, особливо на обробці, молдингах і шафах, трохи застарілі", – пояснює американський дизайнер Мері Джонс.

Замість них у 2025 році перейдуть на свіжіші білі відтінки з виразнішою теплотою. Як приклад, дизайнери називають Simply White від Бенджаміна Мура або Pure White від Шервіна Вільямса. Особливо вони будуть популярні для фарбування стін у спальні.

Блакитно-сірий

Традиційна вітальня зі світло-блакитно-сірими стінами / Farrow & Ball

Холодні сірі тони вже не варто використовувати в інтер'єрі наступного року. Вони не те, що не створюють затишну атмосферу, а просто псують її. Натомість краще обирати нові м'якші відтінки, як-от блакитно-сірий від Farrow & Ball.