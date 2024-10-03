Всесвітньо відомий дизайнер Натан Беркус розповів, як правильно робити ремонт на кухні з обмеженим бюджетом. Тут важливо знати, у які речі точно слід вкладати кошти. Коли ви це зрозумієте, то знатимете, на чому можна зекономити, пише Homes & Gardens.

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У що інвестувати на кухні

Натан зауважує, що є два основні елементи на кухні, які заслуговують якнайбільше грошей. Мовиться про кухонні прилади та стільниці. Оскільки це функціональні предмети, які ми будемо використовувати щодня, вони мають бути якісні.

Інвестуйте у вбудовані меблі, інвестуйте в те, що справді буде корисним. Якщо оберете правильно, то це буде на роки. Міцна поверхня з натурального каменю прослугує і 25 років,

– каже Натан.

Що стосується техніки, то він наполегливо радить вкластися в якісну плиту.

Основна техніка має бути якісною / Фото Pexels

На чому економити

Натан відповідає, що "на всьому іншому". Тобто якщо ви купите якісну техніку та міцні стільниці, далі – можна економити.

Дизайнер називає себе професіоналом у пошуку антикваріату. Йому подобається перехідний стиль дизайну, і це до того ж дає заощадити багато грошей. І хоча кухня, мабуть, не перша кімната, де ви захочете поставити вінтажні речі, Натан радить спробувати.

Для своєї кухні дизайнер обрав вінтажний декор, наприклад декоративні фігурки коней і дерев'яну чашу, яка стоїть на полиці за плитою. Усе це коштувало йому до 10 доларів в антикварних магазинах.

Також можна економити на кухонному начинні, контейнерах і всяких дрібницях, які часто "витягують" багато коштів.