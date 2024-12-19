Про те, як змінювалася вартість оренди житла в містах України протягом 2024 року, де зростання цін було найвідчутнішим, читайте у підсумковому матеріалі 24 Каналу.

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Як змінювався попит на оренду квартир протягом року

За інформацією ЛУН, на ринку оренди, за підсумками 2024 року, ситуація найвпевненіша. Адже попит високий, орендні ставки ростуть, а термін експозиції вільних квартир знижується.

У 2024 році зацікавленість в оренді навіть перевищила рекордні показники 2023 року. Максимальної позначки вона досягла у серпні, мінімально ж українці цікавилися орендою помешкань у лютому та березні.



Як змінювався інтерес до оренди квартир в Україні протягом 2024 року / Інфографіка ЛУН

В яких містах оренда житла найдорожча

Згідно зі статистикою аналітиків ЛУН, станом на кінець року найдорожчими містами для оренди житла є Київ, Львів та Ужгород.

Оренда однокімнатних помешкань коштує:

в Ужгороді – 18,5 тисячі гривень у місяць;

у Львові – 17 тисяч гривень у місяць;

у Києві – 16,5 тисячі гривень.

Натомість у сегментах дво- та трикімнатних квартир першість залишається за Києвом – середня ціна оренди становить 22,9 тисячі та 37,5 тисячі гривень відповідно.



Середня ціна на оренду житла в областях України станом на кінець 2024 року / Інфографіка ЛУН

За даними дослідження DIM.RIA та Асоціації фахівців з нерухомості, трійка лідерів за ціною оренди нерухомості у сегменті однокімнатних квартир станом на кінець листопада трохи відрізняється:

Київ – 17 918 гривень;

Львівщина – 14 244 гривні;

Волинь – 14 211 гривень.



Вартість однокімнатної квартири в областях України станом на листопад / Інфографіка DIM.RIA

Якщо пригадати вартість оренди житла на початку 2024 року, то в січні вона була відчутно нижчою. Тоді аналітики DIM.RIA наголошували, що в перший місяць 2024 року у порівнянні з груднем 2023 року в більшості регіонів України ціни на оренду однокімнатних квартир суттєво впали – у західних, східних, центральних та південних регіонах. Однак ціни на двокімнатні та трикімнатні майже не просідали.

Найвищими ціни за оренду однокімнатних квартир у січні були:

у Києві – 16 630 гривень у місяць;

у Львівській області – 14 390 гривень;

у Дніпропетровській – 13 093 гривні.



Середня вартість оренди однокімнатної квартири у січні 2024 року / Інфографіка DIM.RIA

Де житло протягом року було найдешевшим

Наприкінці року найдешевшою оренда однокімнатного помешкання є у Херсоні – 3 тисячі гривень у місяць, у Харкові – 4 тисячі, у Запоріжжі – 5 тисяч. У січні ж найменше слід було викласти, аби орендувати житло: на Херсонщині – 2,5 тисячі гривень у місяць, Сумщині – 3,9 тисячі гривень, Миколаївщині – 5,1 тисячі.

Наскільки подорожчала оренда квартири в містах за рік

Якщо аналізувати сегмент однокімнатних квартир, то за даними ЛУН, протягом 2024 року найбільше подорожчало житло в таких містах:

Івано-Франківськ – на 37%;

Київ – на 32%;

Львів та Одеса – на 32%.

У сегменті оренди двокімнатних квартир, ситуація схожа: найбільший приріст у цінах за рік відбувся в Івано-Франківську – на 36%, Києві – на 35%, Львові – на 18%, Одесі – на 15%. Оренда трикімнатних квартир найвідчутніше додала в ціні у Києві – на 33%, Одесі – на 31% та Львові – на 14%.



Як за рік змінилася середня ціна оренди двокімнатних квартир в Україні / Інфографіка ЛУН

Наскільки швидко квартира здається в оренду

Протягом року квартири перебували на ринку від моменту оголошення і до здачі в оренду від 5 до 21 дня, якщо аналізувати ситуацію у Києві, Львові та Одесі. Найшвидше квартири орендували в Києві. Щодо місяців, то лідирують вересень та жовтень.



Наскільки швидко квартиру вдавалося здавати в оренду протягом року / Інфографіка ЛУН

Що було вигідніше у 2024 році – купити квартиру чи орендувати

Для аналізу економічної доцільності придбання житла аналітики розраховують співвідношення річної плати за оренду до вартості квартири. У 2024 році цей показник змістився в бік купівлі житла.

Без урахування амортизації та супутніх витрат ситуація у містах така:

у Києві середня вартість однокімнатної квартири еквівалентна 12,6 року оренди;

у Львові – 13,3 року;

в Одесі – 15,5.

Якщо порівняти показники з тими, які були у 2023 році, то рік тому це співвідношення для Києва становило 15 років оренди, для Львова – 11 років, Одеси – 17.



Вартість квартири в роках оренди / Інфографіка ЛУН

Який відсоток зарплати українців йде на оренду житла

Для аналізу економічної доступності оренди житла розраховують співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки.

На кінець 2024 року найдоступніша оренда квартир у Харкові: на однокімнатну піде лише 20% середньої місцевої зарплати, на двокімнатну – 30%, а на трикімнатну – 40%.

Натомість найвідчутнішою для сімейного бюджету є оренда житла в таких містах:

в Ужгороді за однокімнатне помешкання потрібно віддати 84% середньої зарплати в місті;

у Луцьку – 79%;

у Львові – 74%;

у Києві – 66%,

в Івано-Франківську – 65%.



Який середній відсоток зарплати українців у 2024 році йшов на оренду квартири / Інфографіка ЛУН

Якими є ціни на оренду квартир у Києві і як вони змінилися за рік

У Києві протягом осені середня ціна оренди однокімнатної квартири знизилась майже на 300 гривень. Якщо ж аналізувати у межах усього року, то орендні ставки зросли в середньому на 32%.

Квартиру у столиці можна обрати на різний гаманець залежно від району – від 11,7 тисячі у Деснянському і до 22,3 тисячі гривень у Шевченківському.



Середні ціни на оренду квартир у Києві / Інфографіка DIM.RIA

За даними Асоціації фахівців з нерухомості України, у деяких районах столиці остаточні угоди укладають за нижчими сумами. Наприклад, у Деснянському районі у листопаді однокімнатну квартиру в середньому винаймали за 10 тисяч гривень, у Святошинському – за 12 тисяч, а у Дніпровському – за 13.

Уже традиційно найдорожчі райони Києва – Печерський та Шевченківський. У них орендувати однокімнатне житло можна за 21 800 та 22 300 гривень. Бюджетне ж помешкання можна знайти у Деснянському та Дніпровському районах – 11 та 15 тисяч гривень відповідно.

Підсумовуючи, аналітики зазначають, що зростання орендних ставок, яке відбувалося протягом 2024 року майже у всіх містах України, може спонукати до збільшення інвестиційного попиту на квартири. Потенційні продавці нерухомості можуть розглядати можливість стати орендодавцями. Також цілком ймовірно, що ринком оренди зацікавляться і забудовники, які зможуть запропонувати частину готових квартир під оренду.