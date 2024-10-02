Аналітики OLX проаналізували ціни на оренду однокімнатних квартир в обласних центрах України за перше півріччя. Майже у всіх містах середня вартість помітно зросла, передає Нерухомість 24.

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Де ціни зросли найбільше, а де – найменше

Найсуттєвіше підвищення вартості зафіксували в Сумах, де ціна зросла з 4 тисяч гривень до 5,5 тисячі на місяць (+37,5%). Також вартість зросла в таких містах:

Полтава – з 8 до 10 тисяч (+25%);

Ужгород – з 14,5 до 18 тисяч (+24.1%);

Івано-Франківськ – з 10 до 12,4 тисячі (+23,7%);

Чернігів – 5,7 до 6,9 тисячі (+19,9%);

Чернівці – з 9,3 до 11,1 тисячі (+18,3%);

Кропивницький – з 6 до 7 тисяч (+16,7%).

Зниження цін не відбулося. У деяких містах середня вартість просто залишилася без змін. Мовиться пр Харків (4 тисячі), Запоріжжя (5 тисяч) та Херсон (3 тисячі).

У яких містах вартість оренди найвища

Містом з найвищою вартістю оренди залишається Львів, де орендувати квартиру в середньому коштує 16,5 тисячі гривень. З січня по серпень зросла на 9%.

На другому місці – Київ, де на оренду однокімнатної квартири доведеться витрачати близько 15 тисяч гривень (+16,1%).

Як зазначили аналітики, "перше півріччя 2024 року демонструє динамічний розвиток сектору з тенденцією до підвищення цін та зростання конкуренції серед орендарів". За їхніми дослідженнями, зростання вартості повʼязане з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара, а також зумовлене сезонністю.