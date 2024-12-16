Середня вартість місячної оренди в листопаді 2024 року становила 7 203 гривні. З початку року винаймати однокімнатну квартиру в Україні стало дорожче на 9%, повідомляє 24 Канал.

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У двох найдорожчих областях оренда подешевшала

Згідно з даними Держастату, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область. Щоправда, ціни там впали на 7,6% – до 11 769 гривень. Саме в листопаді цього року середня вартість знизилася на 0,5%.

На другому місці – Львівська область. Вартість оренди з початку року впала на 11,7%. Зараз орендувати однокімнатну квартиру на Львівщині в середньому коштує 10 413 гривень. У листопаді вартість знизилася на 2,3%.



Як змінилися ціни на оренду з початку 2024 року / Дані Держстату

Київ – на четвертому місці

Рівненська область зараз посідає третє місце. Орендна плата з початку року зросла аж на 37,4% – до 9 891 гривні.

Столиця опинилася аж на четвертому місці за вартістю оренди. За останній рік ціни зросли в середньому на 9,8% (9 580 гривень).

П'ятірку, за даними Держастату, замикає Хмельниччина, де середня вартість зросла аж на 23,4% (9 462 гривні).