60-річний Сухіно з графства Кент планує доживати свій вік у наметі біля моря. Він хоче добровільно відмовитися від усіх благ цивілізації після виходу на пенсію.

Зверніть увагу Чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку, щоб не втратити "щасливі спогади"

Життя в наметі – "справжнє щастя"

Сухіно каже, що щастя – це те, що приходить до нас зсередини. Мовляв, його помилково шукати зовні: в людях, роботі, машині тощо

У мене також був матеріалістичний погляд на життя. Втім, коли почав жити у наметі, то зрозумів, що все це лише відриває мене від пошуку справжнього щастя,

– поділився чоловік.

Тоді він почувався абсолютно вільним, щасливим й жив у цілковитому спокої. "Хочу до цього повернутися й не думати постійно про те, де взяти гроші на оренду житла, Wi-Fi, газ, електрику та інші платежі. Не хочу нести відповідальність за певні речі", – каже британець.



Британець обідав деінде і був щасливим / Фото Cover Images

У наметі він зможе займатися самодослідженням, адже вперше за багато років матиме вільний час. Та навіть такий вільний спосіб життя має певні труднощі.

Якщо житиму так постійно, то потрібно знайти кращий намет, ніж той маленький, яким користувався раніше. Свого часу через сирість та плісняву я підхопив інфекцію й ледь не помер,

– зізнався Сухіно.

Також його намет колись пограбували. Чоловік змушений був носити всі цінні речі зі собою, коли десь ішов. Як пригадує Сухіно, спочатку це дратувало, а потім він розумів, що це просто урок, який потрібно засвоїти.