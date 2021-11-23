Представители пророссийских сил и политики-популисты в едином порыве продвигали мысль о том, что Украина за весь период независимости якобы "только деградировала и приходила в упадок". Мол, производство падало, заводы закрывались, ВВП сокращался. Следовательно, "независимость не принесла нам ничего хорошего и как бы не очень-то и нужна".

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В качестве доказательства этих слов обычно приводят цифры экономических показателей 1991 и 2021 годов. Мол, "посмотрите как много всего мы производили 30 лет назад".

Экономика УССР якобы была одной из мощнейших в Европе. А за годы независимости производство обрушилось и Украина лишилась целых отраслей промышленности.

Что случилось с Украиной в 1990-х годах

Каждый, кто слышит утверждения про мощную экономику УССР и невероятные показатели ВВП 1991 года, интуитивно понимает, что здесь что-то не так. Да, если смотреть цифры – то они действительно внушительны.

Например, на бумаге, согласно официальным данным производство продуктов питания в 1991 году в несколько раз превышало сегодняшние показатели. Одних только колбасных изделий производили почти в 4 раза больше.

Вот только те, кому сегодня больше 35 лет, прекрасно помнят, что в магазинах всех этих продуктов почему-то не было. На бумаге они производились, но в действительности купить их было огромной проблемой.

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Прямо мистика какая-то! Как будто вся произведенная колбаса проваливалась в какую-то черную дыру.

Издания 1990-х годов о дефиците товаров

Например, газета "Социалистический Донбасс" в 1990 году писала о конфетном бунте, который произошел в Мариуполе Донецкой области. Там люди устроили акции массового гражданского неповиновения из-за отсутствия продуктов в магазинах.

В статье говорится, что в местном универмаге "Кировский" в определенные дни продавали конфеты местной кондитерской фабрики.

В такие дни люди занимали обычно очередь за конфетами задолго до рассвета. Но в один из дней конфеты не привезли и в городе начался настоящий майдан.

"Когда после звонков в городскую редакцию поступило наконец известие, что конфет не было и не будет, терпение очереди лопнуло. Люди перекрыли движение транспорта на самых оживленных магистралях – и начали стихийный, или как сейчас принято называть, несанкционированный митинг", – говорилось в статье.



Вывоз продуктов пытались предотвратить / Фото Live Journal

Также в газете отметили, что к месту событий прибыли первый и второй секретари горкома партии Хотлубей и Меркулов, зампредседателя горкома по торговле Кобзарев, другие представители властей.

Их увещеваниями и усилиями работников ГАИ движение было восстановлено, но митинг продолжался.

"Люди говорили прежде всего о дефиците товаров. Дело, разумеется, не только в конфетах. Почему, спрашивали участники митинга, производящиеся в городе товары никогда не увидеть на прилавках магазинов. Где детские колготки, стиральные машины, те же конфеты, мясные и рыбные копчености, производящиеся в городе?", – говорилось в статье 1990 года.

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Хороший вопрос, не так ли? Если смотреть на статистику все это приводилось в избытке. Вот только в реальности потребители этой продукции не видели. И от отчаяния даже вынуждены были идти на крайние меры, чтобы товары хотя бы просто завезли в магазин.

Такая ситуация была, разумеется, не только в Мариуполе, а по всей стране.

Вот уже газетная публикации из Чернигова – 1991 год, когда СССР доживает последние дни – в украинском областном центре был катастрофический дефицит еды. ОМОН даже был вынужден устанавливать на вокзале оцепление, чтобы предотвратить вывоз продуктов из Чернигова в Москву.

Довге, зелене, що пахне ковбасою і називається "Чернігів – Москва" повністю блокувала рота міліції спеціального призначення. Багато пасажирів так і не ризикнули сідати у свої вагони з великими клунками і попрямували назад,

– говорилось в статье.

Мощь не отражалась на благосостоянии граждан

Это реалии Украины 1991 года. И согласитесь, все это как-то не соотносится с рассказами о мощной украинской экономике, которая не уступала европейским государствам. А уж если вспомнить, как жили люди в 1991 году, то становится совсем грустно.

К примеру, средняя зарплата в 1992 году составляла только 31 доллар. И ту подсчитать тяжело, поскольку инфляция в 1991 – 1992 годах демонстрировала сумасшедшую динамику и моментально съедала все накопления.

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Для сравнения – сегодня средняя зарплата в Украине составляет порядка 500 долларов. А по уровню мобилизации УССР уступала современной Украине и вовсе в 5 – 6 раз.

Если в СССР на тысяча человек приходилось около 60 автомобилей, то в современной Украине этот показатель составляет в зависимости от региона 250 – 300. А в Киеве – и вовсе 400 автомобилей на тысяча человек.

Получается парадокс. С одной стороны нам рассказывают про мощную экономику, развитую промышленность Украины в 1991 году. С другой стороны, вся эта мощь никак не отражалась на благосостоянии граждан, которые жили в страшной нищете.

Физически заводы существовали и даже что-то производили. Вот только людям от этого было не жарко и не холодно. В благосостояние населения все это производство никак не конвертировалось. И уровень жизни в сегодняшней якобы бедной Украине попросту не сравним с тем, что мы имели на момент распада СССР.



Мощь никак не отражалась на благосостоянии граждан / Фото Kulturologia

В чем причина парадокса

Все дело в том, что экономическая статистика 1991 года просто не является правдивой. Расчеты ВВП в Украине в соответствии с мировыми практиками начались только во второй половине 1990-х годов.

Данные же начала 1990-х годов – довольно условные оценки. Отсутствие рынка и рыночных цен в те годы приводило к существенному искажению данных. Кроме того, в 1991 году еще не существовало объективного курса валют. А это значит, что правильно рассчитать ВВП в долларах было просто невозможно.

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Многие предприятия, которые в 1991 году физически производили продукцию, работали в минус и не только не приносили государству экономическую выгоду, но и напротив – наносили убытки.

Их продукция могла учитываться статистикой, но при этом не пользоваться спросом и просто лежать на складах. Таким образом, то, что нам сегодня некоторые политики подают как достижение, на самом деле не имело никакой ценности.

Да, на на таких производствах могли трудиться тысячи людей, но их труд был напрасен и не имел смысла. С тем же успехом они могли бы просто делать бумажные самолетики.

Да, такие предприятия потребляли сырье и электроэнергию, что тоже учитывалось статистикой. Но поскольку производили они продукцию, которая была никому не нужна, все это было лишь пустой тратой ресурсов. Оказавшись в условиях рыночной экономики такие заводы просто закрылись.

Украина – экономически состоятельна

Разумеется, все вышеизложенное не означает, что в процессе перехода к рыночной экономике в Украине все прошло гладко и правильно. В действительности мы потеряли множество предприятий, которые можно было перевести на рыночные рельсы и сохранить.

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Часть их была разграблена коррумпированными политиками и криминальными группировками. Но это никак не отменяет того факта, что в 1991 году экономика Украины фактически не работала, и страна была банкротом.

Точнее, банкротом был Советский Союз, который из-за своего плачевного экономического состояния попросту прекратил свое существование.

И сколь бы слабой и проблемной не была сегодняшняя Украина. Сегодня страна куда более экономически состоятельна, чем в первые месяцы своего появления на политической карте мира. И любые утверждения о том, что в 1991 году мы имели мощную и жизнеспособную экономику – не более, чем миф, который используется в политических целях.