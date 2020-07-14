У зв'язку з обмеженнями на кордонах, українці зараз віддають перевагу відпочивати, наприклад, в Одесі. Проте на тамтешніх пляжах інколи немає де яблуку впасти. Подорожувальниця з досвідом розповіла, де ж знайти безлюдні пляжі в Україні.

Про те, як відпочивати подалі від натовпів та ще й недорого – в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповіла Марина Коваленко.

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Безлюдні пляжі

Соціальна дистанція – це те, чого так бракує на популярних місяцях біля моря. Дівчині таки вдалося знайти безлюдний пляж поблизу Одеси в розпал літа.

В Одесі було дуже людно. В Україні є такі пляжі, їх можна знайти навіть цього літа, коли багато людей обирає відпочинок в Україні,

– зазначила Марина.

Вона розповіла, що цей пляж розташований за 40 кілометрів від багатолюдної Одеси в селі Санжейка. Там є місця, де порожньо та чисто.

"Є один лайфхак – коли знайшли безлюдне місце, варто обирати не лише конкретне селище, а і край села", – поділилась подорожувальниця.



Безлюдний пляж / Фото з фейсбуку Марини Коваленко



Село Санжейка, Одеська область / Фото з фейсбуку Марини Коваленко

Як добратися?

Для туристки найоптимальніший транспорт для подорожей – це автомобіль. Проте це не завжди доступно. Тоді треба надавати перевагу автобусам – це набагато дешевше й інколи швидше, ніж потягами.

Як шукати житло?

За словами експертки, наші бабусі добре освоїли сайт для пошуку житла Booking.com. Там можна орендувати житло чи окрему кімнату. Марина Коваленко радить бронювати нічліг завчасно та не сподіватись, що можна знайти щось на місці. Інколи це виходить втричі дешевше, ніж в Одесі.



Безлюдний пляж поблизу Одеси / Фото kochevnik.in

Де знайти безлюдні пляжі: дивіться відео