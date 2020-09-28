Головному редакторові білоруського інтернет-видання "Наша Ніва" Єгору Мартиновичу заборонили виїжджати з країни. Його визнали винним у справі про наклеп.

Про це повідомили на місцевому порталі Naviny.by. Також суд призначив йому штраф – 405 білоруських рублів.

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"Сьогодні вранці я був у Слідчому комітеті, щоб забрати речі, і мені слідчий видав постанову про те, що мені заборонено виїжджати з країни", – розповів Мартинович.

Також він наголосив, що ця постанова ніяк не вплине на його робочу діяльність та професійні плани. І додав, що і не збирався покидати Білорусь, бо "повинен залишитися тут".

Що відомо про справу про наклеп?

► Головний редактор видання "Наша Ніва" Єгор Мартинович був підозрюваним у кримінальній справі про наклеп щодо заступника міністра внутрішніх справ Олександра Барсукова.

► Приводом для цього була стаття. Там йшлося про те, що Барсуков нібито бив діджея Влада Соколовського у СІЗО в Мінську.