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Reebok представила "космічний" бюстгальтер для занять спортом: чим цікава новинка

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Бра Reebok PureMove: особливості новинки
Бра Reebok PureMove: особливості новинки / Фото з вільних джерел

Компанія Reebok, яка спеціалізується на виробництві спортивного одягу та спорядження, представила новий спортивний бюстгальтер для жінок, який вміє змінювати свою жорсткість в залежності від фізичної активності та навантажень. Новинка отримала назву PureMove та використовує технологію, яку застосовують під час виробництва бронежилетів, а також космічних скафандрів NASA.

Про це повідомляє портал Fast Company.

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Розробка нового спортивного бра розпочалася близько трьох років тому, коли дизайнер Reebok Даніель Вітьок, читаючи один з наукових журналів, зіткнувся з описом одного з різновидів ділатантної рідини. Гелеподібна субстанція була розроблена в 2005 році вченими Делаверского університету. Її особливістю є в'язкість, яка зростає при збільшенні швидкості деформації зсуву. Такі рідини є одним з видів "неньютонівських" рідин.

Вітьок зв'язався з розробниками гелю, а потім створив матеріал з технологією Motion Sense Technology, де рідина запечатується в тканину. Ідея полягає в тому, що при високій фізичній активності носія (наприклад, при пробіжці або серйозних фізичних вправах), коли потрібна більш активна підтримка грудей, бра, завдяки цій рідині, стягується, забезпечуючи більше компресії. Коли ж користувач знижує навантаження і займається більш спокійною активністю, наприклад, йогою, або повністю припиняє фізичне навантаження, то бра розтягується, стаючи більш вільним.

Reebok PureMove
Бра Reebok PureMove виготовлений за технологією Motion Sense Technology

Завдяки такій особливості, новий спортивний бюстгальтер можна назвати по-справжньому універсальним, оскільки за рахунок своєї технології адаптивності він здатний забезпечувати ідеальний баланс між комфортом і підтримкою.

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До слова, інша спортивна компанія, Nike розробила і представила в цьому році аналогічний адаптивний спортивний бра. Тільки замість ділатантної рідини, новинка від Nike використовує комбінацію з пінополімерної основи, яка має властивості розтягуватися в стані спокою і ставати більш міцною при навантаженні.

Найбільше мені сподобалося, що я майже не відчувала бра. Вона не заважала мої рухи, коли я займалася в спортзалі. При спокої теж з необхідною підтримкою не було ніяких проблем,
– зазначила журналістка порталу Fast Company описуючи враження від Reebok PureMove.

В Reebok кажуть, що якщо новинка буде цікава покупцям, то компанія розгляне можливість адаптації технології в інші предмети свого спортивного одягу.

Реклама Reebok PureMove – дивіться відео 

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ґаджети Техно Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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