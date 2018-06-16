Регіна Тодоренко опублікувала неоднозначний допис з Владом Топаловим

Українська телеведуча Регіна Тодоренко заінтригувала прихильників неоднозначним дописом з Владом Топаловим. Зірка натякнула, що всі здогадки її підписників про зірковий роман – правдиві.

Ще у 2017 році у шоу-бізнесі покотились чутки про роман Регіни Тодоренко та Влада Топалова. Однак досі зірки спростовували всі чутки, а відео з ніжними поцілунками пари просто ігнорували. Проте все таємне рано чи пізно стає явним, відтак на сторінці в Instagram телеведуча опублікувала чарівне фото, на якому вона позує поряд з екс-солістом гурту "Smash".

Читайте також: Регіна Тодоренко підігріла чутки про роман з Владом Топаловим

Знімок знаменитості зробили у Лондоні, де Регіна Тодоренко відсвяткувала своє день народження. Телеведуча радісно посміхається, обіймаючи Влада Топалова. Водночас чоловік теж виглядає щасливим поряд з темпераментною українкою.

Сфотографувалась з прихильником,

– написала Регіна Тодоренко, додавши емоджі сердечка та пари.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 16 Чер 2018 р. о 6:27 PDT

Саме ці символи стали підказкою, що Регіна Тодоренко підтверджує всі чутки про стосукни з Владом Топаловим. Відтак сотні вражених користувачів мережі надіслали парі свої привітання, додавши, що це не просто прихильник телеведучої, за що вони неймовірно раді. Наразі ж Влад Топалов не публікує жодного допису, який би підтвердив чи спростував слова Регіни.

Варто зазначити, що телеведучу з легкістю можна назвати майстром інтриги. Нещодавно зірка написала про 9 місяців очікування щастя, викликавши чутки про її вагітність. Здогадки журналістів підтвердив вихід на червону доріжку премії "Муз-ТВ" в об'ємному платті. Однак згодом Регіна Тодоренко гостро розкритикувала ЗМІ та прихильників, зазначивши, що її дитя – це проект, над яким вона працює майже рік.

Нагадаємо, ще в листопаді 2017 року Регіна Тодоренко оголосила про розрив стосунків з продюсером Микитою Трякіним. Після цього в ЗМІ не вщухали чутки про возз'єднання з Владом Топаловим, оскільки Регіна часто інтригувала фото з новим бойфрендом, знімалась з Топаловим в одному фільмі та навіть подорожувала Росією з ним. Нещодавно прихильники зірки зафіксували ніжні поцілунки двох зірок.