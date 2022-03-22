Зауважимо, що з раніше керівництво Renault припинило роботу заводу, посилаючись на логістичні проблеми після вторгнення в Україну.

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Водночас журналісти The Guardian вважають, що рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером.

Крім заводу в Москві, Renault з кінця 2016 року володіє контрольними двома третинами акцій російського автовиробника "АвтоВАЗ". Це означає, що компанія має більші операції в країні, ніж більшість інших європейських конкурентів.

Загалом на російських автозаводах, пов'язаних з Renault, працює приблизно 40 тисяч місцевих мешканців.