У матчі третього туру між "Ренном" та "Динамо" кияни здобули перемогу. При цьому українська комнада забила переможний гол у меншості.

Ренн – Динамо 1:2

Голи: Кенджора, 21, Буяльський, 89 – Греньє, 41

Вилучення: Шепелєв, 84

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"Динамо" на цей матч вийшло без одного зі своїх лідерів –Циганков не потрапив навіть до заявки на гру. Натомість у стартовому складі вийшли Миколенко та Сідклей. На лаві запасних залишився і Піваріч. На позиції нападника ж діяв Вербіч.

Команди розпочали доволі активно, раз по раз створюючи моменти. Так, Морозюк вже на першій хвилині зустрічі влучив у перекладину воріт. "Ренн" на це відповів небезпечними ударами. Правда, значна частина з них була повз рамку воріт.

Гол "Динамо" виявився дещо неочікуваним, але від того не менш фантастичним та неймовірним за красою. Морозюк віддавав пас на Гармаша, але Денис не влучив по м’ячу, і той відлетів до Кенджори. Захисник потужно пробив, і м’яч полетів у дев’ятку воріт Діалло.

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Зрівняти рахунок "Ренн" зумів ще до перерви. Кадар небезпечно сфолив неподалік власного штрафного майданчика. Виконувати стандарт підійшов Граньє. Удар півзахисника був повз стінку низом, і Бойко не зумів справитися з ним, пропустивши під руками.

Важливими моментами у першому таймі стали одразу три жовті картки. Ще на 11-ій хвилині попередження отримав Миколенко, на 25-ій – Гармаш, а на 38-ій – Шепелєв. Саме останній на 84-ій хвилині отримає другу жовту картку і залишить "Динамо" у меншості.

У цей час "Ренн" буде тиснути на ворота киян (за весь другий тайм гравці французького клубу завдадуть 14 ударів, з них три – у площину воріт). Та забити вдасться саме "Динамо" на останній хвилині основного часу Че Че віддасть пас на хід у штрафний майданчик на Буяльського, і півзахисник, зблизившись з воротарем, і перебуваючи під опікою одразу двох захисників, перекине Діалло. Голкіпер намагатиметься кінчиками пальців дістатися до м’яч, одна з гравців "Ренна" у стрибку вибиватиме м’яч, однак той залетить у ворота.

Вже згодом Буяльський отримає жовту картку, як і Бойко. Останній – за затримку часу.

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"Динамо" перемагає і піднімається на другу сходинку турнірної таблиці. У Киян п’ять очок, як і у "Астани", яка у паралельному матчі зіграла у нічию з "Яблонцем" 1:1.

Варто додати, що це був ювілейний – 1000-ий матч українських команд у єврокубках.