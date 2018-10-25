Ренн – Динамо: відео голів матчу Ліги Європи
У матчі між французьким "Ренном" та київським "Динамо" команди обміянлися голами ще у першому таймі. Особливо красивим вийшов гол киян.
Читайте також: Ренн – Динамо: онлайн матчу Ліги Європи
Кенджора наважився на потужний удар здалеку, і м'яч влетів у "дев'ятку" воріт суперників. На це "Ренн" відповів вже ближче до перерви, коли зі штрафного відзначився Греньє.
Переможний гол "Динамо" забило на останній хвилині основного часу. Тоді кияни вже грали у меншості, а відзначився Віталій Буяльський.
Відеоогляд матчу Ренн – Динамо
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді29 квітня 2010 , 21:30
У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди18 червня 2010 , 22:05
Роналду - Ібра! І нехай уся Хорватія зі Срною зачекає14 листопада 2013 , 15:28
Луганчани у наступному раунді ЛЄ. "Зоря" - "Лачі" - 2:124 липня 2014 , 22:56