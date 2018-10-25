У матчі між французьким "Ренном" та київським "Динамо" команди обміянлися голами ще у першому таймі. Особливо красивим вийшов гол киян.

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Кенджора наважився на потужний удар здалеку, і м'яч влетів у "дев'ятку" воріт суперників. На це "Ренн" відповів вже ближче до перерви, коли зі штрафного відзначився Греньє.

Переможний гол "Динамо" забило на останній хвилині основного часу. Тоді кияни вже грали у меншості, а відзначився Віталій Буяльський.

Відеоогляд матчу Ренн – Динамо