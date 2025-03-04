Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка. Онлайн-стрім тривав близько години.

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Чергова трансляція від Reuters

Британське агентство новин Reuters на тлі призупинення військової допомоги Україні від США запустило онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності у Києві. Вид на Майдан відкривається з високого поверху готелю, а на вулиці видно прапори загиблих воїнів, які боронили Україну від російської агресії.

Київська міська військова адміністрація не надавала дозвіл на трансляцію. Під час воєнного стану такі стріми заборонені з міркувань безпеки. Відтак цю онлайн-трансляцію зупинили через порушення правил.

Запит на дозвіл проведення трансляції не надходив. Звернулися до СБУ. Трансляцію оперативно зупинили,

– повідомив Тимур Ткаченко.

На сторінках Reuters понад 2 години вели стрім з Майдану Незалежності й 18 лютого. Тоді українці з обуренням відреагували на ситуацію, зазначаючи, що камера може зафіксувати роботу ППО чи іншої події, про яку не варто знати ворогові.

За подібне порушення в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що Reuters вів трансляцію з цього місця у 2022 році на тлі повідомлень про можливе вторгнення. Це відбулося у лютому, за кілька днів до нападу Росії.