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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Реванш для Украины: насколько далеко мы ушли от СССР

      Грані правди 598 Читать новость на русском

      Когда мы говорим о реванше, то, в первую очередь, думаем про пространство символического. Снос волонтерской палатки в Харькове, откат декомунизации, переименование улиц, изменение школьных программы. Мы исходим из того, что реванш – это только и исключительно разрушение символического контура. Того самого, что стал появляться после российского вторжения.

      Этого контура не существовало десятилетиями. Украина оставалась в советской орбите даже тогда, когда СССР прекратил свое существование.

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      Для кого-то вопросы идентичности не были важны. Заржавевшие шестеренки стали проворачиваться лишь после аннексии и вторжения – они стали ударом дефибриллятора, заставив давать ответы на вопросы, которые было принято считать неактуальными.

      И теперь, когда мы рассуждаем об "откате", то сводим его описание именно к размытию символического частокола. Но в том и штука, что реванш может иметь куда больше проявлений, чем мы привыкли думать. Потому что пространство новой этики вполне может устоять.

      Символическое – при всей его неосязаемости – дает ответы на вопросы идентичности. Они могут быть вторичны для большинства, но первичны для тех, кто привык выходить протестовать на улицы. Прямая попытка реванша в этой сфере может иметь слишком взрывоопасный потенциал. А потому не исключено, что нового "коллективного табачника" в коридорах власти мы не увидим.


      Митинг

      Зато мы вполне можем обнаружить, что реванш происходит в тех сферах, "майданоёмкость" которых на порядок ниже. Например, в экономике. Отказ от независимости Нацбанка, разрушение "Нафтогаза", децентрализация, монетарная политика. Все эти сферы критически важны для устойчивости государства, но имеют куда меньшее значение для обывателя. Просто потому, что сложны и непонятны для большинства.

      Возвращение советской топонимики понятно без перевода – причем, как для сторонников, так и противников. А вот объяснить, чем важна независимость Нацбанка и почему нельзя баловаться с эмиссией – на порядок сложнее. Потому что требует от аудитории хотя бы минимального понимания процессов. Списать "не наступление эпохи счастья" на нехороших "белых воротничков" довольно просто.

      Демонополизация, деолигархизация, разгосударствление, реформы – все эти шаги должны создать в стране пространство честной конкуренции. Они сокращают пространство для клановости, коррупции, кулуарных договоренностей.

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      Символический реванш понятен всем – тем, кто его ждет, и тем, кто его страшится. А экономический реванш рискует вызвать куда меньший резонанс. В силу сложности темы и куда меньшей "очевидности" для обывателя. В конце концов, нам ведь не просто так пять лет кряду твердили про то, что "враг не в Кремле". Ирония в том, что это утверждение теперь может оказаться отчасти верным.

      blog_ava
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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Грані правди Євромайдан СРСР Історія
      Джерело: 24 канал
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