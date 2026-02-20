Просування у справі Майдану: ДБР висунуло обвинувачення щодо командирів батальйонів "Беркуту"

Працівники Державного бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо командирів батальйонів Харківського та Львівського підрозділів "Беркуту". Також заочно оголошено підозру колишньому начальнику Генерального штабу ЗСУ періоду президентства Віктора Януковича.

Про це повідомили у ДБР.

Як просунуваля справа Майдану?

Обвинуваченим інкримінують організацію та сприяння умисним убивствам, а також завдання тілесних ушкоджень учасникам протестних акцій. За даними слідства, 18 лютого 2014 року керівництво держави під приводом проведення антитерористичної операції ухвалило рішення про силовий розгін Майдану в центрі Києва.

Напередодні спецпідрозділи додатково оснастили помповими рушницями та боєприпасами, зокрема зі свинцевою картеччю і кулями, забороненими до застосування. Також застосовували світлошумові гранати російського виробництва, які не пройшли належної перевірки на безпечність.

У ніч із 18 на 19 лютого 2014 року бійці харківського та львівського "Беркуту" під керівництвом своїх командирів разом з іншими силовими підрозділами неодноразово намагалися зачистити Майдан. За версією слідства, вони безпідставно використали надмірну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю.

Унаслідок цих дій загинули 12 людей, понад 130 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зокрема вогнепальні поранення.

Командир львівського підрозділу, який мав громадянство Росії, згодом був позбавлений українського громадянства. Помічник начальника штабу, за даними слідства, привласнив вогнепальну зброю та приховав її, намагаючись ускладнити проведення балістичних експертиз і роботу слідчих.

Суд обрав для обвинувачених запобіжні заходи. На їхнє майно накладено арешт із метою забезпечення можливого відшкодування завданих збитків.

Також слідчі заочно повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу, якого вважають учасником злочинної організації, створеної екс-президентом у 2010 – 2014 роках. За матеріалами провадження, його призначили після того, як попередній керівник Генштабу відмовився підписувати накази про залучення ЗСУ до так званої антитерористичної операції 19 лютого 2014 року.

Після призначення підозрюваний організував блокування урядового кварталу, використання військової техніки для обмеження протестних акцій, транспортування особового складу МВС та інші дії, спрямовані на перешкоджання реалізації права громадян на мирні зібрання. До виконання цих завдань, за даними слідства, залучили щонайменше 1790 військовослужбовців.

Ексочільнику Генштабу інкримінують участь у злочинній організації, перевищення службових повноважень, незаконне перешкоджання акціям протесту та дезертирство. Після подій лютого 2014 року він залишив Україну і переховується в Росії.

