Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що бойові дії однозначно потрібно переносити на територію Росії.

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До цього вже потрібно готуватися

Як наголосив Світан, Україні вигідно створити лінії фронту по Бєлгородській, Курській та Брянській областях. А після звільнення Донбасу це мало б стосуватися і Воронезької та Ростовської областей.

Лінія фронту має бути по лінії кордону 1991 року. Її вже треба формувати. Почати здійснювати бойові дії, перенести вогонь на територію ворога. Це може дуже швидко змусити Росію зняти війська з важливих напрямків. Тоді вони заберуть підрозділи з Кринок, Роботиного та навіть з Донецька,

– зазначив Світан.

Попри це, зрозуміло, що такі операції можна здійснювати лише тоді, коли буде дійсно достатньо особового складу та військової техніки. Якби було достатньо боєприпасів, то вже давно потрібно було б почати бойові дії на вищезгаданих напрямках.

У цьому контексті те, що роблять російські добровольці, є надзвичайно важливим. Вони відвертають увагу окупантів з фронту на територію Бєлгородської та Курської областей.

Вибухи в Росії: коротко