Рейси Wizz Air з Одеси скасували: що робити пасажирам, які вже придбали квитки

Популярна авіакомпанія з дешевими перельотами Wizz Air тимчасово скасувала польоти до Одеси та з Одеси. Мовиться про період з 24 березня до 8 червня 2020 року. Пасажирам, які вже придбали квитки на рейси між зазначеними датами, запропонували не надто зручну альтернативу.

Офіційного повідомлення на сайті авіакомпанії про скасування рейсів з Одеси на понад два місяці наразі немає. Однак пасажирам, які вже придбали квитки на зазначений період, на електронну пошту прийшли відповідні листи.

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Про це пасажири пишуть у соцмережах на своїх сторінках та у групах, присвячених подорожам. Головною причиною скасування польотів називають будівельні роботи в аеропорту Одеси (там зводять нову злітно-посадкову смугу).

На сайті Wizz Air на сторінці замовлення квитків до та з Одеси у період з 24 березня до 8 червня 2020 року дати для бронювання дійсно зникли.



Для прикладу: рейс "Одеса – Берлін" / Скріншот сайту авіакомпанії Wizz Air



За цим же зразком – недоступні й решта рейсів / Скріншот сайту авіакомпанії Wizz Air

Що робити пасажирам, які вже придбали квитки на цей період

Тим, хто запланував на ці дати подорожі, поштою повідомили про скасування рейсів. Авіакомпанія запропонувала їм альтернативу:

Або отримати повернення грошей, які заплатили за квитки,

Або летіти з Києва (за наявності місць на рейсах у найближчі дати).

Люди в соцмережах у коментарях до новини скаржаться, що така альтернатива не є зручною. Адже:

По-перше, подорож вийде дорожчою, бо треба буде платити ще за дорогу до Києва та з Києва.

По-друге, місць на потрібні дати усім охочим може не вистачити.

По-третє, вильоти з Києва не підходять багатьом пасажирам, які планували кілька рейсів зі стикуваннями.

Wizz Air, нагадаємо, є найбільшим лоукост-перевізником в Угорщині та одним із найбільших у Європі. Компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.

Зауважимо, що з Одеси Wizz Air літає у польські міста Вроцлав, Гданськ та Катовіце, до німецького Берліна, а також у столиці Угорщини та Словаччини – Будапешт і Братиславу відповідно.

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