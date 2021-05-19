Останнє таке соціологічне дослідження в Харкові проводив Київський міжнародний інститут соціології. З 7 по 16 травня загалом опитали 800 людей.

До теми Мінімум дві версії: хто може стати новим мером Харкова

Вибори мера Харкова: хто очолює рейтинг

Ігор Терехов – 27,6%

Михайло Добкін – 16,3%

Юлія Світлична – 11,5%

Євгеній Мураєв – 8,9%

Олександр Фельдман – 5,3%

Сергій Притула – 1,6%

Олег Абрамичев – 1,0%

Анрій Лесик – 0,9%

Дмитро Маринін – 0,1%

Інший – 2,5%

Водночас 1,3% зіпсували би бюлетень, а 11,1% - важко було відповісти. Не підуть на вибори 10,3% харків’ян.

Хто має найвищий антирейтинг

Михайло Добкін – 27,4%

Олександр Фельдман – 22,4%

Юлія Світлична – 17,3%

Андрій Лесик – 14,9%

Олег Абрамичев – 14,3%

Євгеній Мураєв – 12,8%

Ігор Терехов – 12%

Дмитро Маринін – 9,3%

Інший – 0,8%

На думку більшості (42,3%), на виборах переможе Терехов. Щоправда, майже 17% віддають перевагу Добкіну. Щодо інших кандидатів, то на їхню перемогу менше ніж 5%.

Зверніть увагу! Невдовзі після перемоги на виборах 2020 помер попередній очільник Харкова Геннадій Кернес. Сьогодні місто фактично очолює Ігор Терехов. Його обрали секретарем міськради у грудні 2020 року. Нові вибори у Харкові призначили на 31 жовтня.