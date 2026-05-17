У Міноборони розповіли, чи потрібно йти до ТЦК при зникненні даних у Резерв+

Деякі українці почали скаржитися на зникнення військово-облікових даних у застосунку Резерв+. У частини користувачів перестала відображатися інформація про відстрочку або електронний військовий квиток.

У Міністерстві оборони пояснили, як необхідно діяти у такій ситуації.

Дивіться також Юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік, – ТЦК

Що робити, якщо у Резерв+ зникли дані?

У Міністерстві оборони України пояснили, що у застосунку Резерв+ у деяких випадках можуть тимчасово зникати окремі військово-облікові дані. Йдеться, зокрема, про інформацію щодо відстрочки, електронного військового квитка або інших відомостей із реєстру Оберіг.

У відомстві зазначили, що така проблема не завжди свідчить про втрату статусу чи анулювання документів. Найчастіше причиною стають технічні збої, оновлення інформації в реєстрах або затримки під час синхронізації даних між системами.

Також у Міноборони пояснили, що частина інформації може не відображатися через переоформлення відстрочки або помилки при внесенні даних працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У такому разі актуальна інформація просто не потрапляє до реєстру Оберіг, з якого застосунок отримує всі відомості.

У таких випадках українцям радять насамперед оновити інформацію безпосередньо у застосунку. Зазвичай цього достатньо, аби система повторно підтягнула потрібні дані з реєстру. Якщо ж інформація не з’явилася, у Міноборони рекомендують звернутися до територіального центру комплектування за місцем перебування на обліку.

Із собою варто мати документи, які підтверджують актуальні дані – наприклад, довідку про відстрочку чи інші військово-облікові документи. Після цього оператори територіального центру комплектування повинні внести або оновити інформацію у реєстрі Оберіг. Саме цей реєстр є основною базою, з якої дані автоматично відображаються у Резерв+.

У Міноборони наголосили, що через велике навантаження на систему іноді можливі затримки з оновленням інформації. Саме тому деякі користувачі можуть тимчасово не бачити частину своїх даних у застосунку навіть за наявності чинних документів.

Чи потрібно повторно йти до ТЦК після оновлення даних?

У деяких випадках користувачі стикаються не лише зі зникненням інформації, а й з помилками у персональних даних. Йдеться про неправильні записи щодо місця обліку, статусу військовозобов’язаного чи наявності відстрочки.

У такій ситуації в Міноборони також радять звертатися до територіального центру комплектування, де людина перебуває на обліку. Там повинні перевірити інформацію та за необхідності виправити помилки у реєстрі.

Водночас у Міноборони окремо пояснили, що громадяни, які вже оновили свої персональні дані через Резерв+, вважаються такими, що виконали вимоги законодавства. Повторно звертатися до ТЦК лише для підтвердження факту оновлення інформації не потрібно.

Однак у разі виникнення помилок або відсутності важливих відомостей у застосунку українцям радять не зволікати із перевіркою інформації у реєстрі Оберіг.

Кому не потрібно користуватися Резерв+?

Вимога щодо оновлення даних через застосунок Резерв+ не поширюється на окремі категорії громадян. Насамперед це стосується чинних військовослужбовців, адже їхні дані вже перебувають у системах військового обліку та постійно оновлюються відповідними структурами.

Також користуватися застосунком не потрібно жінкам, які не перебувають на військовому обліку. Для них встановлення Резерв+ та внесення персональної інформації не є обов’язковими вимогами.

Окрім цього, застосунок не зобов’язані встановлювати особи молодше 18 років, оскільки вони не належать до категорії військовозобов’язаних. Аналогічне правило діє й для громадян віком понад 60 років.