У Мінську мирна акція пенсіонерів 12 жовтня завершилась жорстким розгоном. Проти літніх людей застосували петарди та сльозогінний газ. Опозиційна лідерка Світлана Тихановська заявила, що це акт насилля проти тих, кого роками вважали найбільш лояльним електоратом.

Тихановська закликали продовжити протести

Своє захоплення мужніми білоруськими пенсіонерами Тихановська висловила у заяві, опублікуваній у телеграм-каналі "Пул Першої".

Що було Протести у Мінську завершився жорстким розгоном: силовики застосували петарди проти пенсіонерів

Я захоплена тим, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію. Але сьогодні режим переступив чергову межу. Це акт насильства проти тих, кого роками вважали найбільш лояльним електоратом,

– зазначила політикиня.

Опозиціонерка наголосила, що режим готовий захищати тільки себе. Тихановська знову закликала людей не припиняти акцій протесту і таки домогтись нових виборів президента.

Що відомо про розгін акції пенсіонерів

Пенсіонери 12 жовтня прийшли підтримати студентів біля Білоруського національного технічного університету.

Коли молодих людей почали затримувати, пенсіонери кинулись їх відбивати. Силовики застосували світло-шумові гранати, сльозогінний газ та петарди.

Щонайменше одній жінці стало погано.

У МВС Білорусі запевнили, що на такі кроки пішли, бо протестувальники вели себе вкрай агресивно.

Зверніть увагу! У силовому відомстві Білорусі заявили, що готові застосовувати проти мітингувальників бойову зброю, якщо їхні дії будуть радикальними.

Детально про останні події в Білорусі можна прочитати тут.