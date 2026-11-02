Тиша закінчилася: що може статися після евакуації з Олешків

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо.

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Росіяни використали паузу для посилення позицій

За словами Пехня, покращення позицій російських військових може бути використане для відновлення спроб атакувати правобережжя Херсонщини.

Водночас, наголошує оглядач, українська сторона розуміла, що ворог може скористатися режимом тиші у військових цілях.

Але це не означає, що ми цього всього не бачили, це не означає, що ми до цього всього не готувалися, це не означає, що евакуація, яка відбулася, не покращила наше становище. Зараз окупанти не зможуть прикриватися цивільними, використовувати їх як своєрідний живий щит, щоб захистити свої п'яті точки– пояснив експерт.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська скористалися режимом тиші для ротації підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових заходів уздовж маршрутів і активізації логістики, зокрема підвезення боєприпасів.

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Окупанти можуть активізуватися після перемир'я

Оглядач називає використання гуманітарних пауз Росією цинічною практикою. За його словами, подібне вже відбувалося під час попередніх перемир'їв.

Водночас він закликає не сприймати посилення російських позицій як неминучу катастрофу для України.

Але інтенсивність ворожих атак і спроб висадки на правобережжі Херсонщини або загальної активності на Дніпровських островах, на островах поблизу Херсона, напевно, варто очікувати, тому що безперечно це покращення позицій окупантів дасться взнаки після перемир'я. Проте, думаю, не варто робити з цього великої трагедії. Гадаю, її не станеться та не мало би статися– вважає військовий оглядач.

Отже, після завершення режиму тиші українські військові можуть зіткнутися зі збільшенням активності противника на окремих напрямках. Передусім ідеться про Дніпровські острови та можливі спроби росіян діяти в напрямку правобережжя.

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Водночас, за оцінкою Пехня, підстав вважати, що російське посилення автоматично призведе до масштабного наступу, немає.

Евакуація з Олешок: що вдалося зробити

Режим тиші поблизу Олешків розпочався 27 жовтня і діяв до вечора 1 листопада. Його запровадили для проведення гуманітарної операції: доставки допомоги та евакуації цивільних із тимчасово окупованого міста.

Безпосередньо 30 жовтня до Олешок доправили гуманітарний вантаж, а охочі цивільні мали можливість виїхати. Для операції підготували 25 автобусів, машини швидкої допомоги та медиків. Частину людей евакуювали на підконтрольну Україні територію через складний маршрут через Росію та Білорусь.

За даними 24 Каналу, загалом під час операції українські сили вивезли 167 цивільних із небезпечних районів Херсонщини, серед них 22 дітей та 21 маломобільну людину. Люди успішно дісталися безпечніших районів області.

Евакуація мала значення не лише як порятунок конкретних людей. Як пояснює Пехньо, тепер росіянам складніше використовувати цивільне населення Олешок як прикриття для своїх військових позицій.

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Що відомо про використання Росією режиму тиші

Після завершення гуманітарної операції українська сторона надала докази, що російські війська використали паузу для військової підготовки. Ідеться про ротацію, посилення фортифікацій, облаштування антидронових засобів та підвезення боєприпасів.

Росія, зі свого боку, заявила, що припускає використання Україною перемир'я для перегрупування. У Кремлі назвали це звичайною практикою, водночас не надавши конкретних даних про дії російських військ під час паузи.

Отже, після завершення гуманітарної операції ситуація біля Олешок залишається напруженою. Українські військові очікують можливого посилення російської активності, однак евакуація цивільних водночас прибрала один із чинників, який окупанти могли використовувати для прикриття своїх дій.