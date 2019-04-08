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      Резонансне вбивство поліцейських у Дніпрі: Пугачова засудили до довічного ув'язнення

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      Олександр Пугачов
      Олександр Пугачов / фото з відкритих джерел

      Кіровський районний суд Дніпра виніс вирок екс-"торнадівцю" Олександру Пугачову за вбивство двох патрульних поліцейських. Чоловіка засудили до довічного ув’язнення.

      Що відомо про вбивство поліцейських у Дніпрі?

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      25 вересня 2016 року у Дніпрі правоохоронець зупинив авто чоловіка через порушення правил дорожнього руху. Той відразу ж відкрив вогонь по поліцейських.

      Так, злочинець жорстоко застрелив патрульного та поранив його напарницю. У дівчини були пораненні легені, печінка та нога. За словами медиків, одна куля застрягла у хребті. Через деякий час поліцейська померла у лікарні під час операції.

      Згодом у МВС заявили: у вбивстві поліцейських підозрюють 33-річного Олександра Пугачова, який перебував у розшуку за скоєння інших тяжких злочинів. Також Пугачов виявився бійцем батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо".

      Підозрюваного знайшли у одній із лікарень Дніпра. Поліцейська, яку застрелив Пугачов, перед смертю встигла вистрелити йому в живіт. Після того, як медики прооперували зловмисника, він був переданий у руки правоохоронців. До речі, лікарі описували Олександра Пугачова, як психічно неврівноваженого, але осудного.

      Суд над Пугачовим

      Суд над зловмисником тривав близько 3 років. Родичі поліцейських неодноразово говорили про те, що справу необґрунтовано затягують. Так, спочатку слідчі досить довго очікували на судово-медичну експертизу, яка встановила осудність колишнього бійця "Торнадо".

      Сам Пугачов попросив, щоб його судили присяжні. Згодом чоловік відмовився давати свідчення і висловив протест проти утримання його у спеціальній металевій клітці зі склом. Проте суддя відхилив таке клопотання.

      Так, 8 квітня відбулося фінальне судове засідання, на якому 36-річному Пугачову зачитали вирок.

      Так, убивцю патрульних у Дніпрі засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Окрім того, Пугачов має відшкодувати 3 мільйони гривень моральної компенсації матері загиблої патрульної Ользі Макаренко і 26 тисяч гривень управлінню патрульної поліції Дніпра за пошкодження майна. Засуджений своєї провини не визнав і зі слідством не співпрацював.

       

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      Теги: Новини України Вбивство поліцейських в Дніпрі Поліція Новини Дніпра Судді Кримінальні новини
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