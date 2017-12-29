Результати експертизи записів Курченка і Саакашвілі є фальшивкою, – адвокат
Експертизу голосів лідера партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі та українського олігарха-втікача Сергія Курченка, зафіксованих на аудіозаписах українськими правоохоронцями, було підтасовано.
Про це заявив адвокат Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, передає "Інтерфакс-Україна".
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Саакашвілі ніколи з Курченком не знайомився і не розмовляв, наша позиція тут зрозуміла. Ми вважаємо, що всі плівки, всі голоси сфальсифіковані, і, ясна річ, що державний інститут експертиз, підвідомчий СБУ, іншої експертизи, як підтвердити сфабриковані голоси, і не міг зробити,
– сказав він.
Правозахисник також не розуміє, яким чином прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган може публікувати цю інформацію, оскільки це матеріали, які належать до досудового слідства.
"І доступ у неї до них навіть, незважаючи на посаду прес-секретаря генпрокурора, навряд чи є. Тому потрібно ще розібратися, яким чином у неї в принципі є інформація про якісь експертизи", – зазначив юрист.
Нагадаємо, 29 грудня фахівці науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтвердили, що на оприлюдненому аудіозаписі розмови політика Міхеїла Саакашвілі та олігарха-утікача Сергія Курченка дійсно їхні голоси.
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