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      Результати Київстар у 2019: рекордні інвестиції, ріст споживання послуг, висока якість зв’язку

      18 Читать новость на русском
      Мобільний зв'язок / ua.news

      Збільшення інвестицій у розвиток інфраструктури дозволило компанії збудувати мережу 4G майже у 10 тисячах населених пунктів.

      Абоненти збільшили на 54% використання дата-трафіку, а компанія отримала визнання міжнародних експертів за якість і швидкість мобільного інтернету.

      У 2019 році ми здійснили рекордні за останні десять років інвестиції у розвиток. Це дозволило нам збільшити ємність мережі та забезпечити можливість доступ до LTE для понад 74% населення. Ми знову стали "донором" для рефармінгу, повернувши державі частину спектру в діапазоні 900 МГц. Сподіваємось, що тепер усі мобільні оператори зможуть активно розвивати LTE у сільській місцевості. І, третє – ми розпочали довготривале співробітництво з Міністерством цифрової трансформації, щоб цифрові послуги ставали більш доступними для усіх громадян України,
      – коментував результати Київстар Олександр Комаров, президент компанії.

      У 4 кв 2019 кількість користувачів мобільного інтернету досягла 16,9 млн, на 14,6% більше, ніж у 4 кв 2018. Споживання дата трафіку зросло з 2753 Мб у 4 кв 2018 до 4263 Мб на абонента у 4 кв 2019. Завдяки збільшенню обсягів споживання і кількості користувачів інтернету, показник ARPU у 4 кв 2019 збільшився на 17,4% до 68 грн. Використання послуг голосового зв’язку майже не змінилось. У 4 кв 2019 абоненти в середньому використовували по 577 хвилин щомісяця. Загальний операційний дохід від послуг мобільного зв’язку в 4 кв.2019 збільшився на 15,3% до 5,4 млрд грн.

      Кількість абонентів, які використовують по декілька SIM-карт різних операторів, поступово зменшується, що є загальним ринковим трендом. У результаті цього тренду в 4 кв. 2019 кількість SIM-карток зменшилась на 0,6% у порівнянні з 4 кв 2018. Послугами мобільного зв’язку в 4 кв.2019 користувалось 26,2 млн абонентів.

      Доходи від фіксованого зв’язку в 4 кв 2019 збільшились на 14%, у порівнянні з 4 кв 2018, до 355 млн грн. Головним чином завдяки збільшенню на 10,8% кількості абонентів послуги широкосмугової передачі даних ("Домашній Інтернет"). Драйвером росту в цьому сегменті залишається унікальна пропозиція "Київстар. Усі разом", за умовами якого абоненти користуються мобільним зв’язком, фіксованим інтернетом і цифровим телебаченням по єдиному рахунку, і отримують суттєві знижки на абонплату. Показник ARPU "Домашнього Інтернету" зріс на 6,2%, у порівнянні з 4 кв.2018, до 75 грн.

      Загальний дохід Київстар у 4 кв 2019 збільшився на 16,1% у порівнянні з 4 кв 2018, до 5,8 млрд грн. У 4 кв 2019 капітальні інвестиції перевищили на 114,4% аналогічний показник 4 кв 2018. Усього за 2019 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури понад 5 млрд грн. Це дозволило охопити зв’язком 4G територію, де мешкає понад 74% населення України. Відповідно до досліджень ряду міжнародних компаній за 2019 рік, швидкість мобільного інтернету в мережі Київстар, у середньому, вище, ніж в інших мобільних мережах України.*

      У 2019 році Київстар перерахував до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 7,8 млрд грн. Більше 3 млн грн було інвестовано у соціальні ініціативи та проекті.

      Ключові показники діяльності Київстар у 4 кв 2019 і за весь рік у порівнянні з попереднім періодом

      Фінансові та операційні показники (млн грн)

      4 кв 2019

      4 кв 2018

      4 кв 2019/4 кв 2018

      12 мес 2019

      12 мес 2018

      12 мес 2019/2018

      Загальний операційний дохід

      5815

      5009

      16,1%

      22392

      18719

      19,6%

      Дохід від послуг мобільного зв’язку

      5417

      4671

      16,0%

      20903

      17421

      20,0%

      Дохід від послуг фіксованого зв’язку

      355

      311

      14%

      1,350

      1,206

      11,9%

      EBITDA

      4031

      2793

      44,3%

      14,683

      10,529

      39,4%

      Маржа EBITDA

      69,3%

      55,8%

      13,6 п.п

      65,6%

      56,2%

      9,3 п.п.

      Капітальні витрати

      1606

      749

      114,4%

      5 111

      3100

      64,8%

      Мобільний зв’язок

      Загальний операційний дохід

      5417

      4698

      15,3%

      20903

      17513

      19,4%

      У тому числі від послуги передачі даних

      2810

      2217

      26,7

      10847

      7177

      51,1%

      Абоненти (млн)

      26.2

      26,4

      (0,6%)

       

       

       

      У тому числі мобільного інтернету

      16,9

      14,8

      14,6%

       

       

       

      ARPU (грн)

      68

      58

      17,4%

       

       

       

      MOU (хв.)

      577

      584

      (1,1%)

       

       

       

      Використання даних (Мбайт/абонента)

      4263

      2753

      54,8%

       

       

       

      Фіксований зв’язок

      Загальний операційний дохід

      355

      311

      14%

      1350

      1206

      11,9%

      Операційний дохід ШПД

      224

      190

      17,8%

      864

      741

      16,5%

      Абоненти ШПД (млн)

      1,0

      0,9

      10,8%

       

       

       

      ARPU ШПД (грн)

      75

      71

      6,2%

       

       

       
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      Теги: Новини України Інтернет Мережа
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