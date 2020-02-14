Результати Київстар у 2019: рекордні інвестиції, ріст споживання послуг, висока якість зв’язку
Збільшення інвестицій у розвиток інфраструктури дозволило компанії збудувати мережу 4G майже у 10 тисячах населених пунктів.
Абоненти збільшили на 54% використання дата-трафіку, а компанія отримала визнання міжнародних експертів за якість і швидкість мобільного інтернету.
У 2019 році ми здійснили рекордні за останні десять років інвестиції у розвиток. Це дозволило нам збільшити ємність мережі та забезпечити можливість доступ до LTE для понад 74% населення. Ми знову стали "донором" для рефармінгу, повернувши державі частину спектру в діапазоні 900 МГц. Сподіваємось, що тепер усі мобільні оператори зможуть активно розвивати LTE у сільській місцевості. І, третє – ми розпочали довготривале співробітництво з Міністерством цифрової трансформації, щоб цифрові послуги ставали більш доступними для усіх громадян України,
– коментував результати Київстар Олександр Комаров, президент компанії.
У 4 кв 2019 кількість користувачів мобільного інтернету досягла 16,9 млн, на 14,6% більше, ніж у 4 кв 2018. Споживання дата трафіку зросло з 2753 Мб у 4 кв 2018 до 4263 Мб на абонента у 4 кв 2019. Завдяки збільшенню обсягів споживання і кількості користувачів інтернету, показник ARPU у 4 кв 2019 збільшився на 17,4% до 68 грн. Використання послуг голосового зв’язку майже не змінилось. У 4 кв 2019 абоненти в середньому використовували по 577 хвилин щомісяця. Загальний операційний дохід від послуг мобільного зв’язку в 4 кв.2019 збільшився на 15,3% до 5,4 млрд грн.
Кількість абонентів, які використовують по декілька SIM-карт різних операторів, поступово зменшується, що є загальним ринковим трендом. У результаті цього тренду в 4 кв. 2019 кількість SIM-карток зменшилась на 0,6% у порівнянні з 4 кв 2018. Послугами мобільного зв’язку в 4 кв.2019 користувалось 26,2 млн абонентів.
Доходи від фіксованого зв’язку в 4 кв 2019 збільшились на 14%, у порівнянні з 4 кв 2018, до 355 млн грн. Головним чином завдяки збільшенню на 10,8% кількості абонентів послуги широкосмугової передачі даних ("Домашній Інтернет"). Драйвером росту в цьому сегменті залишається унікальна пропозиція "Київстар. Усі разом", за умовами якого абоненти користуються мобільним зв’язком, фіксованим інтернетом і цифровим телебаченням по єдиному рахунку, і отримують суттєві знижки на абонплату. Показник ARPU "Домашнього Інтернету" зріс на 6,2%, у порівнянні з 4 кв.2018, до 75 грн.
Загальний дохід Київстар у 4 кв 2019 збільшився на 16,1% у порівнянні з 4 кв 2018, до 5,8 млрд грн. У 4 кв 2019 капітальні інвестиції перевищили на 114,4% аналогічний показник 4 кв 2018. Усього за 2019 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури понад 5 млрд грн. Це дозволило охопити зв’язком 4G територію, де мешкає понад 74% населення України. Відповідно до досліджень ряду міжнародних компаній за 2019 рік, швидкість мобільного інтернету в мережі Київстар, у середньому, вище, ніж в інших мобільних мережах України.*
У 2019 році Київстар перерахував до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 7,8 млрд грн. Більше 3 млн грн було інвестовано у соціальні ініціативи та проекті.
Ключові показники діяльності Київстар у 4 кв 2019 і за весь рік у порівнянні з попереднім періодом
|
Фінансові та операційні показники (млн грн)
|
4 кв 2019
|
4 кв 2018
|
4 кв 2019/4 кв 2018
|
12 мес 2019
|
12 мес 2018
|
12 мес 2019/2018
|
Загальний операційний дохід
|
5815
|
5009
|
16,1%
|
22392
|
18719
|
19,6%
|
Дохід від послуг мобільного зв’язку
|
5417
|
4671
|
16,0%
|
20903
|
17421
|
20,0%
|
Дохід від послуг фіксованого зв’язку
|
355
|
311
|
14%
|
1,350
|
1,206
|
11,9%
|
EBITDA
|
4031
|
2793
|
44,3%
|
14,683
|
10,529
|
39,4%
|
Маржа EBITDA
|
69,3%
|
55,8%
|
13,6 п.п
|
65,6%
|
56,2%
|
9,3 п.п.
|
Капітальні витрати
|
1606
|
749
|
114,4%
|
5 111
|
3100
|
64,8%
|
Мобільний зв’язок
|
Загальний операційний дохід
|
5417
|
4698
|
15,3%
|
20903
|
17513
|
19,4%
|
У тому числі від послуги передачі даних
|
2810
|
2217
|
26,7
|
10847
|
7177
|
51,1%
|
Абоненти (млн)
|
26.2
|
26,4
|
(0,6%)
|
|
|
|
У тому числі мобільного інтернету
|
16,9
|
14,8
|
14,6%
|
|
|
|
ARPU (грн)
|
68
|
58
|
17,4%
|
|
|
|
MOU (хв.)
|
577
|
584
|
(1,1%)
|
|
|
|
Використання даних (Мбайт/абонента)
|
4263
|
2753
|
54,8%
|
|
|
|
Фіксований зв’язок
|
Загальний операційний дохід
|
355
|
311
|
14%
|
1350
|
1206
|
11,9%
|
Операційний дохід ШПД
|
224
|
190
|
17,8%
|
864
|
741
|
16,5%
|
Абоненти ШПД (млн)
|
1,0
|
0,9
|
10,8%
|
|
|
|
ARPU ШПД (грн)
|
75
|
71
|
6,2%
|
|
|