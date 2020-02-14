Результати Київстар у 2019: рекордні інвестиції, ріст споживання послуг, висока якість зв’язку

Збільшення інвестицій у розвиток інфраструктури дозволило компанії збудувати мережу 4G майже у 10 тисячах населених пунктів.

Абоненти збільшили на 54% використання дата-трафіку, а компанія отримала визнання міжнародних експертів за якість і швидкість мобільного інтернету.

У 2019 році ми здійснили рекордні за останні десять років інвестиції у розвиток. Це дозволило нам збільшити ємність мережі та забезпечити можливість доступ до LTE для понад 74% населення. Ми знову стали "донором" для рефармінгу, повернувши державі частину спектру в діапазоні 900 МГц. Сподіваємось, що тепер усі мобільні оператори зможуть активно розвивати LTE у сільській місцевості. І, третє – ми розпочали довготривале співробітництво з Міністерством цифрової трансформації, щоб цифрові послуги ставали більш доступними для усіх громадян України,

– коментував результати Київстар Олександр Комаров, президент компанії.

У 4 кв 2019 кількість користувачів мобільного інтернету досягла 16,9 млн, на 14,6% більше, ніж у 4 кв 2018. Споживання дата трафіку зросло з 2753 Мб у 4 кв 2018 до 4263 Мб на абонента у 4 кв 2019. Завдяки збільшенню обсягів споживання і кількості користувачів інтернету, показник ARPU у 4 кв 2019 збільшився на 17,4% до 68 грн. Використання послуг голосового зв’язку майже не змінилось. У 4 кв 2019 абоненти в середньому використовували по 577 хвилин щомісяця. Загальний операційний дохід від послуг мобільного зв’язку в 4 кв.2019 збільшився на 15,3% до 5,4 млрд грн.

Кількість абонентів, які використовують по декілька SIM-карт різних операторів, поступово зменшується, що є загальним ринковим трендом. У результаті цього тренду в 4 кв. 2019 кількість SIM-карток зменшилась на 0,6% у порівнянні з 4 кв 2018. Послугами мобільного зв’язку в 4 кв.2019 користувалось 26,2 млн абонентів.

Доходи від фіксованого зв’язку в 4 кв 2019 збільшились на 14%, у порівнянні з 4 кв 2018, до 355 млн грн. Головним чином завдяки збільшенню на 10,8% кількості абонентів послуги широкосмугової передачі даних ("Домашній Інтернет"). Драйвером росту в цьому сегменті залишається унікальна пропозиція "Київстар. Усі разом", за умовами якого абоненти користуються мобільним зв’язком, фіксованим інтернетом і цифровим телебаченням по єдиному рахунку, і отримують суттєві знижки на абонплату. Показник ARPU "Домашнього Інтернету" зріс на 6,2%, у порівнянні з 4 кв.2018, до 75 грн.

Загальний дохід Київстар у 4 кв 2019 збільшився на 16,1% у порівнянні з 4 кв 2018, до 5,8 млрд грн. У 4 кв 2019 капітальні інвестиції перевищили на 114,4% аналогічний показник 4 кв 2018. Усього за 2019 рік компанія інвестувала у розвиток інфраструктури понад 5 млрд грн. Це дозволило охопити зв’язком 4G територію, де мешкає понад 74% населення України. Відповідно до досліджень ряду міжнародних компаній за 2019 рік, швидкість мобільного інтернету в мережі Київстар, у середньому, вище, ніж в інших мобільних мережах України.*

У 2019 році Київстар перерахував до державного бюджету податків та інших платежів на загальну суму 7,8 млрд грн. Більше 3 млн грн було інвестовано у соціальні ініціативи та проекті.

Ключові показники діяльності Київстар у 4 кв 2019 і за весь рік у порівнянні з попереднім періодом