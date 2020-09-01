Росія продовжує постачати на окуповані території Донбасу озброєння, паливно-мастильні матеріали. Крім того, туди відправляють і найманців.

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ нарощує боєздатність з’єднань частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ), повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

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Через неконтрольовані Україною ділянки кордону РФ продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку та майно військового призначення,

– зазначив Шаравара.

За його словами, протягом минулого тижня до з’єднань і частин окупантів доставили приблизно 700 тонн пального та шість вагонів з боєприпасами.

Крім того, для комплектування підрозділів ворога з території Росії надалі прибувають найманці, які є громадянами РФ. Вони пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями. Серед них є снайпери, розвідники, зв’язківці.

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З 27 липня там діє режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Проте окупанти регулярно порушують домовленості, влаштовуючи провокативні обстріли.

Крім того, бойовики нарощують інженерне обладнання передових позицій.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу