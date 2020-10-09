Російські силовики затримали активіста Pussy Riot Олександра Софєєва, який брав участь у вивішуванні райдужних прапорів в центрі Москви. Суд визнав його винним у порушенні порядку та заарештував активіста на 30 діб.

У лютому 2020 року на хлопця вже складали протокол за акцію в підтримку ув'язнених у будівлі Держдуми. Про це повідомляє Інтерфакс.

Важливо У день народження Путіна на його адміністрації вивісили прапор ЛГБТ: фото

Тож суд, зважаючи на повторне "правопорушення", вирішив заарештувати Софєєва.

Як Москву прикрасили прапорами ЛГБТ

7 жовтня очільник Кремля Володимир Путін відзначав свій 68 день народження. Спеціально до "всеросійського свята" рух Pussy Riot вивісив веселкові прапори ЛГБТ на будівлі адміністрації Путіна й інших адміністративних будівлях Росії.

Веселкові прапори також з'явилися на будівлях ФСБ на Луб'янці, Верховного суду, Міністерства культури й органів внутрішніх справ у Басманному районі Москви.

У наступну добу правоохоронці затримали чотирьох учасників акції. Всіх їх відпустили під зобов'язання про явку.

Як Путін ставиться до ЛГБТ

Майже у всіх своїх інтерв'ю Путін наголошує, що до представників ЛГБТ-спільнот у Росії "ставляться нейтрально". Водночас офіційна російська політика спрямована на дискримінацію ЛГБТ, а пропаганда "нетрадиційних цінностей" заборонена на законодавчому рівні.

А російське Федеральне агентство новин (ФАН), яке пов'язують із наближеним до Путіна олігархом Євгенієм Пригожиним, оприлюднило агітаційний ролик, що закликає росіян проголосувати за поправки до Конституції на референдумі. У відео лякають: якщо не проголосуєте за поправки, оберете Росію, де дітей із притулків усиновлюють геї.