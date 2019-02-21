Річниця розстрілів на Майдані: кого вдалося покарати, а хто встиг втекти

Минуло вже п'ять років після подій Революції гідності. І одне з найголовніших питань, які хвилюють українців донині: чи покарали силовиків та політиків, які були причетні до кровопролиття на Майдані.

Про це в ефірі 24 каналу в програмі "Що це було?" розповів адвокат потерпілих під час Революції гідності Роман Маселко.

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Як просувається розгляд справи

За статистикою, понад 400 людей отримали підозру у скоєнні злочину проти мирних активістів на Майдані, 200 справ наразі лежать у судах, але реальних покарань фактично немає.

"Беркутівці", які причетні до вбивства людей зараз перебувають на лаві підсудних. Судовий процес дійсно рухається, але дуже повільно. І остаточний вирок ми зможемо почути не раніше, ніж за півтора року,

– зауважив адвокат.

Кого вже покарали

Роман нагадав, що суд виніс вироки "тітушкам", а також заарештував їх очільника Юрія Крисіна. Якого також звинувачують у вбивстві журналіста газети "Весті" В'ячеслава Веремія. Спочатку Крисін отримав два роки умовно, але після обурення суспільства суд збільшив запобіжний захід до п'яти років позбавлення волі.



Юрій Крисін

Зараз можна констатувати, що покараних фактично немає. Немає ані реальних покарань, ані ув'язнень. Крім того, є багато випадків, коли особи, яких звинувачують у неправомірних діях, продовжують працювати в правоохоронних органах та судах,

– додав Маселко.

Кого мають покарати

Адвокат зауважив, що прокуратура встановила причетність до злочину 16 людей з так званої чорної роти "Беркутівців". Серед них був їх командир Дмитро Садовник. Проте коли вже все було готове для їх затримання, раптом "Беркутівці" зникли. Вони разом з Садовником виїхали з України до РФ.

До порятунку Садовника причетні найвищі посадовці України. Зокрема й колишній Генпрокурор Віталій Ярема. Потім було встановлено, що це була допомога "Беркутівцям" втекти,

– розповів Роман.

До слова, сьогодні Віталій Ярема є фактичним керівником "Блоку Петра Порошенка" у Київській області.



Дмитро Садовник

Дивіться відео програми "Що це було?" з поясненнями адвоката потерпілих під час Революції гідності Роман Маселко: