У Києві проходить хода пам'яті до шостих роковин розстрілів на Майдані: онлайн-трансляція

У Києві ходою пам'яті відзначають шості роковини кривавих розстрілів на Майдані, які відбувалися протягом 18-21 лютого 2014 року. Тоді протягом всього чотирьох днів загинув 71 активіст Революції Гідності.

Перед ходою відбулася панахида у Михайлівському соборі, а потім активісти рушили з Михайлівської площі через середмістя Києва до алеї Героїв Небесної Сотні.

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Хода пам'яті за Героями Небесної Сотні: дивіться відео

Загалом після панахиди хода планує пройти таким маршрутом: Михайлівська площа – вулиця Трьохсвятительська – Європейська площа – вулиця Грушевського – Кріпосний провулок – вулиця Інститутська – алея Героїв Небесної Сотні.

Маршрут ходи пам'яті: дивіться карту

Розстріли на Майдані 18-21 лютого 2014-го: коротко

Саме протистояння у другій половині лютого 2014 року було завершальним етапом Революції Гідності. 18 лютого силовики вдалися до розстрілів і штурму протестувальників, що тривало до 21 лютого.

Внаслідок силових зіткнень всього за чотири дні загинули 82 людей (за оцінкою Міністерства охорони здоров'я). З них 71 активіст та 11 силовиків.

Саме застосування таких жорстких методів стало кінцем правління Віктора Януковича та його прибічників. Результатами силових протистоянь стали голосування Верховною Радою 22 лютого про відсторонення "легітимного" від виконання обов'язків президента.

До слова, масові вбивства відбувалися у ті дні відбувалися не лише на Майдані, а й поблизу. До переслідувань, побиття або і навіть жорстких вбивств активістів за межами Майдану вдавалися "тітушки".