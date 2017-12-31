Рік саботажу боротьби з корупцією: чим найбільше пишалося керівництво України

Особистий Санта корупціонерів Порошенко Клаус зробив новорічний подарунок всім, хто в нього вірить, — подав законопроект про Антикорупційний суд, який одразу назвали ручним.

У заявах притомних народних депутатів і антикорупційних громадських активістів йшлося про те, що критично необхідна участь іноземців у відборі суддів зводиться до формальності. Що неадекватно виписані вимоги до кандидатів заблокують набір суддів. І що антикорупційний суд не зможе зосередитись на топ-корупції, його перевантажують справами, не підслідними НАБУ.

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А ще Антикорупційного суду не дають повноважень розглядати такий корупційний злочин як декларування неправдивих відомостей. Так-так, вам не почулось, на думку Президента Антикорупційний суд не має розглядати брехню в деклараціях. Ну і справді: хто знає, як воно піде з цим Антикорупційним судом, раптом він ще незалежним стане — що ж тоді, всіх друзів пересаджати?



Виключення повноважень розгляду брехні в деклараціях із законопроекту про антикорупційний суд — це така ж невипадковість, як і весь саботаж е-декларування, який відбувався протягом 2017-го.Згадаймо.

У січні 2017 року стало відомо, що понад 900 високопосадовців не подали свої електронні декларації за 2015 рік.

Здогадайтесь, скільки з них покарані за рік наполегливої та виснажливої роботи НАЗК? А для чого? Ну подумаєш, порушили закон — у нас же ж закони пишуться для лохів-громадян, а не для чиновників.



У лютому НАЗК з четвертої спроби затвердило порядок перевірки декларацій — документ, без якого перевірки поданих декларацій не могли розпочатись кілька місяців. Цей порядок перетворив перевірки декларацій на легалізацію задекларованого — саме тоді, коли перевірялись декларації Президента і Прем’єра. Ручне керування органом у власних інтересах? Ні, не чули.

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У березні Конституційний суд розпочав розгляд справи про неконституційність положень Закону "Про запобігання корупції" після того, як до нього звернулись 48 народних депутатів. Це подання, строки розгляду якого суд вже перевищив в кілька разів, нависло дамокловим мечем над е-декларування тому, що Президент Порошенко так і не звільнив з КСУ суддів, які сім років тому надали майже необмежені повноваження Януковичу, а зараз роблять те саме для Порошенка.

І справді — ну подумаєш, вчинили судді з колишнім президентом-втікачем конституційний переворот — це має прокуратура довести. Що ви кажете, контрольований Генпрокурор? Неправда, не контрольований, а ручний.



У березні, напередодні закінчення терміну подання так званої другої хвилі декларацій, система перестала працювати майже на тиждень. Керовані генералом СБУ спецслужби, які на замовлення Порошенка спочатку її "кардинально переробили", заявили, що програма погана. Виходить, Президент набрехав Україні та міжнародним партнерам — а що, хіба не всі так роблять?



Порошенко

Після того, як система знову запрацювала, виявилось, що з неї зникли декларації військових прокурорів. Як пізніше з’ясувалось — через таємне рішення, яке НАЗК прийняло на початку квітня.

І майже одночасно парламент зобов’язав антикорупційних громадських активістів подавати електронні декларації.

Слухайте, через кілька років війни та безрезультатної боротьби з корупцією нарешті влада знайшла справжніх ворогів: звичайно, це не корумповані прокурори, які зливають справи рівня національної безпеки, це громадські активісти!



У квітні до системи е-декларування було подано близько мільйону декларацій посадовців всіх рівнів. За рік з моменту подачі перших декларацій до системи НАЗК не перевірило й сотні. У цей же час Кабмін подав законопроект про "перезавантаження" НАЗК. Все логічно: НАЗК не працює, треба змусити його працювати.



НАЗК



От тільки одна проблемка: експерти Ради Європи проаналізували цей законопроект і прийшли до висновку, що він віддає НАЗК під ручний контроль уряду. То проблема, виявляється, не в тому, що НАЗК не перевіряє декларації, а в тому, що вони на замовлення не тих їх перевіряють, так, пане Гройсман?

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У травні НАЗК знайшли 80 тисяч незадекларованих коштів в декларації Прем’єр-міністра Гройсмана. Але от дивина: до затвердження результатів перевірки НАЗК змінили своє власне роз’яснення стосовно того, що має декларуватись, щоби навіть ці 80 тисяч не були порушенням. І справді, ну що таке 80 тисяч? Ну подумаєш, чиясь пенсія за 3 роки — і так уряд пенсію на 200 гривень підняв — що вам, мало?

У червні військова прокуратура, СБУ, МВС та низка інших органів запропонували внести такі зміни в законодавство про е-декларування, які мали дозволити втаємничити е-декларації практично необмеженої кількості осіб: від прокурора до Президента.

І все це із формулюванням необхідності захисту осіб, "які виконували завдання в інтересах оборони України та її безпеки". Так назахищали Україну, що аж соромно людям показати?

У серпні НАЗК відзвітувало про перший рік роботи Агентства.

За рік з моменту запуску системи е-декларування НАЗК завершило всього 39 повних перевірок декларацій. Серед них — декларації Прем'єр-міністра та частини міністрів його кабінету.

У деклараціях жодного міністра не знайдено підстав для притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності, а знайдені майже в кожній декларації "дрібні" порушення мають наслідком лише зобов’язання внести вірогідні відомості.

Тоді ж НАЗК завершило перевірку декларацій Президента, в яких не знайшло ніяких порушень. Незадекларована іспанська вілла? Яка вілла? Не чули ні про яку віллу, дарма, що її весь світ місяць обговорював.

І зовсім це не пов’язано із тим, що НАЗК керується з Адміністрації Президента, про яку у листопаді заявила викривач з НАЗК. Це все у вас програма погана.

Бо саме в цьому ж намагається переконати всіх Генпрокурор, який у листопаді хизувався затриманнями у справі про розробку програмного забезпечення системи е-декларування. Хоча справа відкрита за ухиляння від сплати податків, ГПУ старанно намагається переконати суспільство, що система е-декларування погана.

Ні, ну це зрозуміло: несправедливо просто, що декларації прокурорів Матіоса з реєстру зникли, а декларації прокурорів Луценка залишились. Треба щоб всі зникли. А ні — громадських активістів залиште.





Бо дістали вони зривати всі плани — наприклад, коли у листопаді НАЗК оголосило корупційний і дискримінаційний тендер на аудит системи е-декларування, завданням якого було знищити систему і позбутись декларацій. Такий ґвалт підняли, що аж довелось його зупинити.



Цей список абсурду можна було би продовжувати надзвичайно довго, бо минулий рік був багатим на саботаж у найвинахідливіших формах. Але тепер, коли всім очевидно, що цей саботаж – не випадкові події, а спланована і систематична кампанія, ключове питання: чи стане 2018 рік роком перемоги корупції чи роком перемоги над корупцією?

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Терпіння і сил нам всім в новому році. В кінці кінців все буде добре, і якщо зараз не добре — значить, це ще не кінець.