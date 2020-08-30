Сьогодні обійдусь без глобального аналізу, а напишу про власний досвід в двох історіях.

Історія 1: школи знову на карантині

Пару днів тому школа моєї доньки повідомила, що виявляється багато випадків серед учнів та їх сімей, і майже всі вони отриманні у відпустках в Сардинії, Хорватії та ще кількох країнах ЄС.

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Тому школа попросила всіх заповнити форму, а тих, хто був в цих країнах, надати негативний тест, щоб дитину впустили до школи.

Навіть якщо не їздив нікуди, школа дуже просила зробити тест.

Моя донька дуже скучила за школярі і друзями, тому останні дні була в очікуванні цієї події. І ось вчора школа повідомила, що під час тестування виявили дуже багато позитивних, і не тільки серед дітей її їх батьків, але й серед вчителів. Здається 11 вчителів здали позитивний тест на COVID-19. Відповідно, школа знову онлайн.

Приблизно 90% батьків проти, а 10% підтримують таке рішення.

Думаю, що шансів на відкриття школи найближчими місяцями дуже мало. Навчання онлайн за якістю абсолютно не відповідає вимогам сучасності.

В Італії дуже потужні профспілки. Вчителі теж мають свою профспілку і вона готова захищати здоров'я та життя своїх вчителів.

І це лише початки складних для всіх часів, бо не відкриття шкіл і садочків – це удар по економіці та майбутньому цих дітей. Батьки також будуть вимушені не працювати або працювати менш продуктивно.

Знаю, що в Україні подібна історія, в залежності від регіону.

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Історія 2: як моя знайома двічі заразилась коронавірусом

Моя колега (працює в одному з регіонів) приблизно три місяці тому захворіла на коронавірус. Писала – що це був найгірший досвід в житті. Фактично місяць взагалі не могла працювати.

Потім, коли вона знову змогла повернутися до роботи – це була інша людина. Її було легко роздратувати, і вона, очевидно швидко втомлювалася.

Зараз у неї знову виявили двосторонню пневмонію та ураження мозку. І вона знову в лікарні, хоч тест і негативний. Отже наслідки у цієї зарази бувають дуже неприємні. Тому бережіть себе і не хворійте!